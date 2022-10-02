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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Спартак
Нижний Новгород - Спартак: обзор матча 02 октября 2022
Нижний Новгород
02.10.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
37'
М. Майга
65'
Ш. Николсон
75'
К. Промес (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Спартак
90'
+5
Желтая карточка
П. Мелешин
90'
+2
Замена
П. Мелешин
️️️️
Ш. Николсон
90'
+1
Желтая карточка
Г. Джикия
Замена
В. Кротов
️️️️
Э. Набиуллин
90'
Желтая карточка
М. Янсане
87'
80'
Замена
П. Маслов
️️️️
А. Зиньковский
Желтая карточка
И. Юлдошев
78'
75'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Промес
Замена
М. Янсане
️️️️
Т. Сулейманов
68'
66'
Замена
Л. Классен
️️️️
Д. Денисов
65'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Николсон
Пас отдал
К. Промес
Замена
И. Юлдошев
️️️️
Д. Рыбчинский
59'
46'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
Н. Умяров
ГОЛ! 1:0!
М. Майга
37'
34'
Желтая карточка
Д. Денисов
Желтая карточка
Л. Масоэро
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
8
Мамаду Майга
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Константин Шильцов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
Спартак
1
Антон Шитов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
3-2-1-3-1
50
Гойло
5
Масоэро
24
Гоцук
14
Агапов
3
Набиуллин
89
Стоцкий
8
Майга
7
Милсон
5
Михайлов
20
Рыбчинский
99
Сулейманов
4-1-2-2-1
57
Селихов
97
Денисов
32
Мевля
14
Джикия
26
Хлусевич
18
Умяров
25
Пруцев
47
Зобнин
77
Зиньковский
10
Промес
11
Николсон
3
Набиуллин
57
Кротов
57
Кротов
3
Набиуллин
20
Рыбчинский
6
Юлдошев
6
Юлдошев
20
Рыбчинский
99
Сулейманов
95
Янсане
95
Янсане
99
Сулейманов
97
Денисов
32
Классен
32
Классен
97
Денисов
77
Зиньковский
39
Маслов
39
Маслов
77
Зиньковский
18
Умяров
68
Литвинов
68
Литвинов
18
Умяров
11
Николсон
11
Мелешин
11
Мелешин
11
Николсон
Остались в запасе
Нижний Новгород
Спартак
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
15
Николай Рассказов
ПВ
1
Антон Шитов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Михаил Игнатов
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
1
Антон Шитов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Михаил Игнатов
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Нижний Новгород - Спартак
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Игорь Низовцев
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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