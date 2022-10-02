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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Монпелье
Тулуза - Монпелье: обзор матча 02 октября 2022
Тулуза
02.10.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 9 тур
4 : 2
Завершен
Монпелье
18'
С. Спирингс
24'
З. Абухляль
31'
Ф. Шаиби
48'
Б. Дежегере
7'
Н. Коцца
68'
Э. Ваи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Монпелье
82'
Замена
А. Геген
️️️️
А. Норден
82'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Ж. Шотар
Замена
А. Онаиву
️️️️
Ф. Шаиби
79'
Желтая карточка
Д. Генро
73'
Замена
М. Диарра
️️️️
З. Абухляль
72'
Замена
Д. Генро
️️️️
Т. Даллинга
72'
68'
ГОЛ! 4:2!
Э. Ваи
Пас отдал
Ж. Шотар
67'
Желтая карточка
Э. Ваи
Замена
К. Кебен
️️️️
Б. Дежегере
63'
62'
Замена
В. Жермен
️️️️
Д. Ферри
62'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
В. Хазри
62'
Замена
Ф. Сако
️️️️
А. Суке
Желтая карточка
С. Спирингс
60'
Вторая желтая
М. Деслер
60'
53'
Желтая карточка
Т. Саванье
ГОЛ! 4:1!
Б. Дежегере
Пас отдал
З. Абухляль
48'
Желтая карточка
И. Силла
43'
33'
Желтая карточка
Ж. Шотар
ГОЛ! 3:1!
Ф. Шаиби
Пас отдал
Б. ван ден Бомен
31'
ГОЛ! 2:1!
З. Абухляль
Пас отдал
Б. ван ден Бомен
24'
ГОЛ! 1:1!
С. Спирингс
Пас отдал
Ф. Шаиби
18'
16'
Желтая карточка
Д. Ферри
Желтая карточка
М. Деслер
15'
7'
ГОЛ! 0:1!
Н. Коцца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Денис Генро
АП
7
Junior Flemmings
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
22
Аксель Геген
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-4-1-1
1
Дюпе
4
Силла
24
Руо
2
Николайсен
3
Деслер
6
Спирингс
19
Дежегере
8
Шаиби
8
ван ден Бомен
7
Абухляль
27
Даллинга
4-1-2-1-2
21
Камара
2
Суке
90
Чато
6
Жульен
31
Коцца
13
Шотар
4
Ферри
10
Саванье
70
Норден
10
Хазри
11
Ваи
7
Абухляль
24
Диарра
24
Диарра
7
Абухляль
19
Дежегере
4
Кебен
4
Кебен
19
Дежегере
27
Даллинга
10
Генро
10
Генро
27
Даллинга
8
Шаиби
45
Онаиву
45
Онаиву
8
Шаиби
2
Суке
77
Сако
77
Сако
2
Суке
13
Шотар
27
Леруа
27
Леруа
13
Шотар
10
Хазри
45
Мавидиди
45
Мавидиди
10
Хазри
70
Норден
22
Геген
22
Геген
70
Норден
4
Ферри
98
Жермен
98
Жермен
4
Ферри
Остались в запасе
Тулуза
Монпелье
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
7
Junior Flemmings
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Матис Карвальо
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
7
Junior Flemmings
ЦФ
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Тулуза - Монпелье
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
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