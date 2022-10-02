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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Болонья
Ювентус - Болонья: обзор матча 02 октября 2022
Ювентус
02.10.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 0
Завершен
Болонья
24'
Ф. Костич
59'
Д. Влахович
62'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Болонья
90'
+2
Желтая карточка
Х. Соса
Замена
М. Кен
️️️️
А. Милик
81'
77'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Й. Схаутен
77'
Замена
Л. Фергюсон
️️️️
Р. Сориано
Замена
Ф. Миретти
️️️️
М. Локателли
77'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
А. Рабьо
77'
ГОЛ! 3:0!
А. Милик
Пас отдал
Х. Куадрадо
62'
61'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Н. Сансоне
61'
Замена
Г. Медель
️️️️
Н. Домингес
61'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Л. Де Сильвестри
Замена
Л. Паредес
️️️️
Ф. Костич
60'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
У. МакКенни
60'
ГОЛ! 2:0!
Д. Влахович
Пас отдал
У. МакКенни
59'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Костич
Пас отдал
Д. Влахович
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
6
Никола Моро
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
3
Бремер
13
Данило
5
Локателли
22
МакКенни
12
Рабьо
18
Костич
28
Влахович
30
Милик
4-2-2-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
33
Бонифази
4
Соса
22
Ликояннис
8
Домингес
22
Схаутен
21
Сориано
11
Сансоне
7
Арнаутович
7
Орсолини
12
Рабьо
22
Де Шильо
22
Де Шильо
12
Рабьо
18
Костич
5
Паредес
5
Паредес
18
Костич
5
Локателли
21
Миретти
21
Миретти
5
Локателли
22
МакКенни
7
Куадрадо
7
Куадрадо
22
МакКенни
30
Милик
9
Кен
9
Кен
30
Милик
29
Де Сильвестри
20
Камбьясо
20
Камбьясо
29
Де Сильвестри
8
Домингес
17
Медель
17
Медель
8
Домингес
21
Сориано
19
Фергюсон
19
Фергюсон
21
Сориано
22
Схаутен
20
Эбишер
20
Эбишер
22
Схаутен
11
Сансоне
25
Вигнато
25
Вигнато
11
Сансоне
Остались в запасе
Ювентус
Болонья
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Ювентус - Болонья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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Ювентус
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