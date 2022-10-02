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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Шарлеруа
Андерлехт - Шарлеруа: обзор матча 02 октября 2022
Андерлехт
02.10.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Шарлеруа
65'
Р. Мориока
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Шарлеруа
89'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
И. Мбенза
86'
Замена
Л. Бессил
️️️️
Ж. Кайембе
86'
Замена
Д. Марк
️️️️
М. Илаймахаритра
82'
Желтая карточка
А. Зорган
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Л. Рафаэлов
74'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Ж. Дюранвиль
68'
65'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мориока
Пас отдал
К. Нкуба
62'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
А. Хоссейнзаде
Желтая карточка
Ж. Дюранвиль
45'
+6
5'
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
88
Рюта Мориока
ЦП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
27
Кен Нкуба
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Шарлеруа
40
Mateo Chiacig
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
25
Дамьен Марк
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
4-4-1-1
1
ван Кромбрадж
6
Дебаст
14
Вертонген
62
Мурильо
29
Худт
10
Арнстад
18
Ашимеру
11
Рафаэлов
16
Версхарен
24
Дюранвиль
21
Силва
3-5-1-1
1
Патро
25
Андреу
5
Багер
18
Кайембе
99
Хоссейнзаде
38
Чачуа
8
Зорган
23
Илаймахаритра
7
Мбенза
88
Мориока
27
Нкуба
24
Дюранвиль
9
Амузу
9
Амузу
24
Дюранвиль
11
Рафаэлов
29
Стройкенс
29
Стройкенс
11
Рафаэлов
18
Кайембе
29
Бессил
29
Бессил
18
Кайембе
7
Мбенза
38
Хейманс
38
Хейманс
7
Мбенза
23
Илаймахаритра
25
Марк
25
Марк
23
Илаймахаритра
99
Хоссейнзаде
20
Баджи
20
Баджи
99
Хоссейнзаде
Остались в запасе
Андерлехт
Шарлеруа
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
40
Mateo Chiacig
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
8
Али Голизаде
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
40
Mateo Chiacig
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
8
Али Голизаде
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Андерлехт - Шарлеруа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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