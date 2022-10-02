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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Арука
Пасуш де Феррейра - Арука: обзор матча 02 октября 2022
Пасуш де Феррейра
02.10.2022, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 8 тур
1 : 1
Завершен
Арука
61'
Н. Гайтан
84'
О. Даббаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Арука
Замена
А. Салес
️️️️
Х. Дельгадо
88'
Замена
Кайку
️️️️
М. Джалу
88'
84'
ГОЛ! 1:1!
О. Даббаг
Пас отдал
Ж. Опоку
80'
Замена
Арсениу
️️️️
Д. Симао
78'
Желтая карточка
Т. Эшгайю
74'
Желтая карточка
Антони
Замена
Н. Филипп Коффи
️️️️
А. Буцке
74'
Замена
Ф. Фонсека
️️️️
Н. Томас
74'
Замена
Уилтон
️️️️
Н. Гайтан
68'
66'
Замена
М. Силла
️️️️
А. Руис
66'
Замена
О. Даббаг
️️️️
Р. Мухика
66'
Замена
Антони
️️️️
Витиньо
ГОЛ! 1:0!
Н. Гайтан
61'
Желтая карточка
A. Ibrahim
54'
46'
Замена
О. Бускетс
️️️️
И. Соро
Желтая карточка
Антунеш
28'
Желтая карточка
Р. Пиреш
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
27
Найджел Томас
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
20
Матшой Джалу
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
43
Витиньо
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Пасуш де Феррейра
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Кайку
ПВ
9
Уилтон
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Арука
44
Нино Галович
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
17
Яв Мозес
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
8
Арсениу
ПВ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
11
Антони
ЦФ
3-3-1-3
13
Векич
32
Рамос
14
Феригра
5
Антунеш
46
Пиреш
27
Томас
10
Гайтан
15
Дельгадо
17
Буцке
8
20
Джалу
3-5-1-1
12
де Арруабаррена
3
Опоку
13
Бассо
6
Куарежма
8
Симао
10
Руис
43
Витиньо
28
Эшгайю
30
Букия
19
Соро
19
Мухика
27
Томас
2
Фонсека
2
Фонсека
27
Томас
20
Джалу
11
Кайку
11
Кайку
20
Джалу
10
Гайтан
9
Уилтон
9
Уилтон
10
Гайтан
17
Буцке
19
Коффи
19
Коффи
17
Буцке
15
Дельгадо
9
Салес
9
Салес
15
Дельгадо
19
Соро
14
Бускетс
14
Бускетс
19
Соро
10
Руис
2
Силла
2
Силла
10
Руис
8
Симао
8
Арсениу
8
Арсениу
8
Симао
19
Мухика
98
Даббаг
98
Даббаг
19
Мухика
43
Витиньо
11
Антони
11
Антони
43
Витиньо
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Арука
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
44
Нино Галович
ЦЗ
17
Яв Мозес
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
Остались в запасе
44
Нино Галович
ЦЗ
17
Яв Мозес
ЦП
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Арука
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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