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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Торпедо
Факел - Торпедо: обзор матча 02 октября 2022
Факел
02.10.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Торпедо
41'
Х. Аппаев
44'
С. Божин
28'
И. Лебеденко
64'
И. Смольников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Торпедо
90'
Замена
Е. Прошкин
️️️️
О. Кожемякин
85'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
Х. Эркинов
83'
Вторая желтая
С. Шапич
Замена
О. Дмитриев
️️️️
А. Мендель
83'
75'
Желтая карточка
Х. Эркинов
73'
Замена
М. Султонов
️️️️
Д. Караев
72'
Замена
М. Турищев
️️️️
И. Лебеденко
Замена
Р. Магаль
️️️️
Е. Шляков
67'
Замена
М. Максимов
️️️️
Г. Гонгадзе
67'
64'
ГОЛ! 2:2!
И. Смольников
Пас отдал
Х. Эркинов
60'
Желтая карточка
И. Савич
55'
Желтая карточка
Б. Роганович
46'
Замена
М. Чурич
️️️️
И. Енин
ГОЛ! 2:1!
С. Божин
Пас отдал
Р. Акбашев
44'
ГОЛ! 1:1!
Х. Аппаев
Пас отдал
Е. Шляков
41'
28'
ГОЛ! 0:1!
И. Лебеденко
16'
Желтая карточка
С. Шапич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
65
Стефан Шапич
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
6
Игор Савич
ОП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
78
Даниил Черняков
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
97
Марио Чурич
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
3-4-1-2
71
Свинов
91
Суслов
47
Божин
85
Морозов
13
Калинин
8
Мендель
33
Квеквескири
55
Шляков
99
Акбашев
10
Гонгадзе
14
Аппаев
3-4-1-2
23
Бабурин
65
Шапич
2
Кутепов
22
Кожемякин
8
Смольников
35
Енин
6
Савич
90
Роганович
11
Эркинов
10
Караев
10
Лебеденко
55
Шляков
28
Магаль
28
Магаль
55
Шляков
8
Мендель
34
Дмитриев
34
Дмитриев
8
Мендель
10
Гонгадзе
21
Максимов
21
Максимов
10
Гонгадзе
22
Кожемякин
28
Прошкин
28
Прошкин
22
Кожемякин
35
Енин
97
Чурич
97
Чурич
35
Енин
11
Эркинов
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
11
Эркинов
10
Караев
28
Султонов
28
Султонов
10
Караев
10
Лебеденко
90
Турищев
90
Турищев
10
Лебеденко
Остались в запасе
Факел
Торпедо
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Никита Ершов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
56
Александр Довбня
ВР
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Никита Ершов
ЛВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Николай Савичев
Статистика матча Факел - Торпедо
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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