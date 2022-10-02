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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Валенсия
Эспаньол - Валенсия: обзор матча 02 октября 2022
Эспаньол
02.10.2022, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
56'
Хоселу
83'
С. Дардер
54'
Г. Паулиста
90+6'
Э. Джемерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Валенсия
90'
+9
Желтая карточка
М. Дьякаби
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Э. Джемерт
Красная карточка
М. Брейтуэйт
90'
+2
Замена
С. Вассим Кеддари
️️️️
С. Дардер
87'
86'
Красная карточка
М. Андре
85'
Замена
У. Дуро
️️️️
И. Мориба
ГОЛ! 2:1!
С. Дардер
Пас отдал
М. Брейтуэйт
83'
Желтая карточка
Б. Оливан
76'
74'
Замена
Э. Джемерт
️️️️
Г. Паулиста
Замена
Н. Меламед
️️️️
Ф. Калеро
74'
73'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
А. Алмейда
73'
Замена
М. Андре
️️️️
Э. Кавани
Замена
К. Баре
️️️️
Э. Экспозито
62'
Желтая карточка
С. Дардер
60'
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
56'
54'
ГОЛ! 0:1!
Г. Паулиста
Пас отдал
Х. Луис Гайя
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Пуадо
46'
46'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
С. Кастильехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Эспаньол
23
Бенжамин Леком
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Фернандес
5
Оливан
21
Гомес
6
Кабрера
12
Калеро
5
Соуза
8
Экспозито
10
Дардер
7
Пуадо
13
Хоселу
22
Брейтуэйт
4-1-2-2-1
25
Мамардашвили
14
Корреа
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Гайя
22
Гильямон
8
Алмейда
6
Мориба
70
Кастильехо
16
Лино
10
Кавани
10
Дардер
5
Кеддари
5
Кеддари
10
Дардер
7
Пуадо
22
Видаль
22
Видаль
7
Пуадо
8
Экспозито
88
Баре
88
Баре
8
Экспозито
12
Калеро
10
Меламед
10
Меламед
12
Калеро
8
Алмейда
6
Гонсалес
6
Гонсалес
8
Алмейда
3
Паулиста
5
Джемерт
5
Джемерт
3
Паулиста
70
Кастильехо
19
Клюйверт
19
Клюйверт
70
Кастильехо
6
Мориба
9
Дуро
9
Дуро
6
Мориба
10
Кавани
10
Андре
10
Андре
10
Кавани
Остались в запасе
Эспаньол
Валенсия
23
Бенжамин Леком
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Эспаньол - Валенсия
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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