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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Херенвен
Эммен - Херенвен: обзор матча 02 октября 2022
Эммен
02.10.2022, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 8 тур
0 : 0
Завершен
Херенвен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эммен - Херенвен
Замена
F. Pacheco
️️️️
Л. Бернаду
86'
Замена
М. Бушуари
️️️️
О. Ромени
83'
Замена
Я. Ассехнун
️️️️
Р. Живкович
83'
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
М. Димерс
78'
76'
Замена
А. Колассен
️️️️
С. ван Хойдонк
76'
Замена
Т. Халилович
️️️️
С. Ольссон
Желтая карточка
М. Димерс
75'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
7
Руй Мендеш
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
18
Лоренцо Барнет
ЦФ
25
Яри Влак
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Микки ван дер Харт
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
11
Ясин Ассехнун
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
42
Kaj van der Veldt
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
3-1-2-5
13
Вендорп
20
Араухо
4
Вельдмат
8
Бернаду
7
Мендеш
10
Димерс
18
Барнет
34
Живкович
10
Ромени
25
Влак
1
Эльшлегель
2-4-4
44
Нопперт
27
ван Эвейк
4
Бохневич
8
Тахири
10
Ольссон
27
Келерт
19
Хайе
22
9
Сарр
17
ван Хойдонк
6
ван Оттеле
10
Ромени
34
Бушуари
34
Бушуари
10
Ромени
8
Бернаду
88
88
8
Бернаду
34
Живкович
11
Ассехнун
11
Ассехнун
34
Живкович
10
Димерс
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
10
Димерс
10
Ольссон
7
Халилович
7
Халилович
10
Ольссон
17
ван Хойдонк
25
Колассен
25
Колассен
17
ван Хойдонк
Остались в запасе
Эммен
Херенвен
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Микки ван дер Харт
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
24
Рами Каиб
ЛЗ
42
Kaj van der Veldt
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Микки ван дер Харт
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
42
Kaj van der Veldt
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Эммен - Херенвен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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