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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Лилль
Лорьян - Лилль: обзор матча 02 октября 2022
Лорьян
02.10.2022, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
9'
Б. Диаките (АГ)
87'
Т. Ле Бри
78'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Лилль
Замена
К. Матсима
️️️️
Э. Ле Фе
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Т. Ле Бри
Пас отдал
Г. Калюлю
87'
86'
Замена
М. Байо
️️️️
Б. Андре
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Моффи
86'
78'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дэвид
Пас отдал
Ж. Бамба
70'
Замена
А. Зедадка
️️️️
Б. Диаките
70'
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Гомес
Замена
И. Бонке
️️️️
Ж. Понко
69'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
С. Диарра
69'
Вторая желтая
Д. Уаттара
62'
49'
Желтая карточка
Б. Диаките
46'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Ж. Мартен
45'
Желтая карточка
Ж. Мартен
Желтая карточка
Л. Абержель
42'
Желтая карточка
Д. Уаттара
34'
25'
Желтая карточка
А. Гомес
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Диаките
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
17
Кентен Буагар
АП
10
Йоан Катлин
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
4-1-1-3-1
38
Мвого
25
Ле Гофф
15
Лапорт
3
Тальби
24
Калюлю
19
Абержель
28
Ле Фе
11
Уаттара
21
Понко
25
Диарра
9
Моффи
4-3-2-1
30
Шевалье
18
Диаките
6
Фонте
35
Джало
31
Исмаили
8
Мартен
21
Андре
7
Гомес
96
Унас
19
Бамба
15
Дэвид
28
Ле Фе
5
Матсима
5
Матсима
28
Ле Фе
21
Понко
8
Бонке
8
Бонке
21
Понко
25
Диарра
11
Ле Бри
11
Ле Бри
25
Диарра
9
Моффи
28
Коне
28
Коне
9
Моффи
18
Диаките
80
Зедадка
80
Зедадка
18
Диаките
7
Гомес
20
Гомеш
20
Гомеш
7
Гомес
8
Мартен
5
Кабелла
5
Кабелла
8
Мартен
21
Андре
18
Байо
18
Байо
21
Андре
Остались в запасе
Лорьян
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
17
Кентен Буагар
АП
10
Йоан Катлин
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
17
Кентен Буагар
АП
10
Йоан Катлин
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лорьян - Лилль
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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