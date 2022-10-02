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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Утрехт
Экселсиор - Утрехт: обзор матча 02 октября 2022
Экселсиор
02.10.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 8 тур
0 : 1
Завершен
Утрехт
31'
С. ван де Стрек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Утрехт
Желтая карточка
Р. Эль-Яакуби
90'
Замена
М. Авуджа
️️️️
Н. Тджо-А-Он
84'
80'
Замена
Д. Редан
️️️️
С. ван де Стрек
Замена
Д. Донкор
️️️️
К. Гаудмейн
78'
Замена
Л. Лабру
️️️️
К. Дриух
69'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
М. Азаркан
69'
68'
Замена
М. Силла
️️️️
Н. Маэда
68'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
Ш. Клайбер
58'
Замена
А. Загре
️️️️
А. Юнес
57'
Замена
Л. Броуверс
️️️️
Й. Торнстра
39'
Желтая карточка
Д. Боздоган
31'
ГОЛ! 0:1!
С. ван де Стрек
Пас отдал
Д. Боздоган
Желтая карточка
С. Хореманс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
24
Натан Тджо-А-Он
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
20
Yassin Ayoub
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
17
Маруан Азаркан
ПВ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
8
Амин Юнес
АП
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
27
Реда Харчуш
ЦФ
98
Натан Маркело
ЦФ
21
Джаки Донкор
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
4-2-3-1
1
ван Гассел
32
Эль-Яакуби
34
Сеймор
24
Тджо-А-Он
2
Хореманс
20
24
Гаудмейн
6
Бас
24
Дриух
17
Азаркан
29
ван Дуйнен
3-1-2-1-3
1
Баркас
2
Клайбер
2
ван дер Маарел
93
Саньян
21
Торнстра
70
Боздоган
41
Маэда
8
Юнес
12
Дост
22
ван де Стрек
4
24
Тджо-А-Он
15
Авуджа
15
Авуджа
24
Тджо-А-Он
17
Азаркан
27
Харчуш
27
Харчуш
17
Азаркан
24
Гаудмейн
21
Донкор
21
Донкор
24
Гаудмейн
24
Дриух
7
Лабру
7
Лабру
24
Дриух
8
Юнес
92
Загре
92
Загре
8
Юнес
2
Клайбер
5
тер Авест
5
тер Авест
2
Клайбер
21
Торнстра
20
Броуверс
20
Броуверс
21
Торнстра
22
ван де Стрек
10
Редан
10
Редан
22
ван де Стрек
41
Маэда
7
Силла
7
Силла
41
Маэда
Остались в запасе
Экселсиор
Утрехт
18
Норберт Алблас
ВР
29
Адриан Файн
ОП
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
98
Натан Маркело
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
16
Калвин Ратси
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
29
Адриан Файн
ОП
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
98
Натан Маркело
ЦФ
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Экселсиор - Утрехт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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