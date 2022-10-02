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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде
Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде: обзор матча 02 октября 2022
Атлетико Паранаэнсе
02.10.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
2 : 0
Завершен
Жувентуде
20'
Витиньо
69'
Фернандиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Пирес
85'
Желтая карточка
В. Мендес
Замена
Ромуло
️️️️
Витиньо
84'
Замена
У. Моура
️️️️
Фернандиньо
84'
83'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
Жадсон
82'
Замена
Ж. Ирмер
️️️️
E.
Замена
Т. Куэльо
️️️️
А. Каноббио
79'
Замена
Кристиан
️️️️
Д. Теранс
79'
76'
Замена
П. Энрике
️️️️
Р. Алвес
76'
Замена
Чико
️️️️
Г. Тота
74'
Желтая карточка
P.
Желтая карточка
А. Каноббио
71'
ГОЛ! 2:0!
Фернандиньо
Пас отдал
Д. Теранс
69'
58'
Желтая карточка
E.
Замена
Пабло
️️️️
В. Роке
46'
37'
Желтая карточка
Г. Тота
Желтая карточка
В. Роке
37'
ГОЛ! 1:0!
Витиньо
Пас отдал
В. Роке
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
80
Давид Теранс
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Жувентуде
1
Pegorari
ВР
34
Витор Мендес
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
7
Капиксаба
ЛВ
2
Родриго Алвес
ЦП
30
Rafinha
ЦП
16
Жадсон
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
77
Guilherme Parede
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
17
Elton
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
15
Витор Буэно
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
18
Кристиан
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
10
Марлос
ПВ
92
Пабло
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
5
Жеан Ирмер
ОП
26
Para
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
10
Чико
АП
63
Витор Габриэль
ЦФ
3-2-3-2
24
Бенто
13
Энрике
22
Эрнандес
28
Орехуэла
14
Эрик
5
Фернандиньо
28
Витиньо
80
Теранс
17
Каноббио
44
Хелено
9
Роке
2-4-1-3
1
34
Мендес
2
Талиссон
30
16
Жадсон
88
Тота
2
Алвес
7
Капиксаба
17
9
Питта
77
5
Фернандиньо
5
Моура
5
Моура
5
Фернандиньо
80
Теранс
18
Кристиан
18
Кристиан
80
Теранс
17
Каноббио
28
Куэльо
28
Куэльо
17
Каноббио
9
Роке
92
Пабло
92
Пабло
9
Роке
28
Витиньо
40
Ромуло
40
Ромуло
28
Витиньо
2
Алвес
96
Энрике
96
Энрике
2
Алвес
17
5
Ирмер
5
Ирмер
17
16
Жадсон
14
Пирес
14
Пирес
16
Жадсон
88
Тота
10
Чико
10
Чико
88
Тота
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде
98
Андерсон Пайшао
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
15
Витор Буэно
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
10
Марлос
ПВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
31
Сезар Рейс
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
26
Para
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
15
Витор Буэно
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
10
Марлос
ПВ
Остались в запасе
31
Сезар Рейс
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
26
Para
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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