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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Специя
Лацио - Специя: обзор матча 02 октября 2022
Лацио
02.10.2022, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 8 тур
4 : 0
Завершен
Специя
12'
М. Дзакканьи
24'
А. Романьоли
62'
С. Милинкович-Савич
90+1'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Специя
ГОЛ! 4:0!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Э. Хюсай
90'
+1
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Катальди
78'
75'
Замена
Л. Санка
️️️️
Э. Гьяси
Замена
М. Весино
️️️️
Л. Альберто
73'
66'
Замена
К. Амьен-Аду
️️️️
И. Ампаду
65'
Замена
А. Экдаль
️️️️
М. Бурабиа
65'
Замена
К. Агудело
️️️️
М. Эгилл Эллертссон
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Лаццари
64'
Замена
Педро
️️️️
Ч. Иммобиле
64'
ГОЛ! 3:0!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
М. Дзакканьи
62'
Замена
М. Хила
️️️️
Патрик
46'
45'
+1
Желтая карточка
Э. Гьяси
ГОЛ! 2:0!
А. Романьоли
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Дзакканьи
Пас отдал
Ф. Андерсон
12'
Пенальти не реализован!
Ч. Иммобиле
3'
2'
Желтая карточка
И. Ампаду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Юлиус Бек
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-2-3-1
49
Проведель
29
Лаццари
4
Патрик
26
Романьоли
77
Марушич
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
3-2-3-1-1
1
Дронговски
23
Кальдара
43
Николау
4
Кивиор
3
Хольм
4
Ампаду
77
Эллертссон
10
Бурабиа
10
Бастони
11
Гьяси
70
Нзола
4
Патрик
34
Хила
34
Хила
4
Патрик
29
Лаццари
4
Хюсай
4
Хюсай
29
Лаццари
32
Катальди
8
Антонио
8
Антонио
32
Катальди
18
Альберто
15
Весино
15
Весино
18
Альберто
9
Иммобиле
9
Педро
9
Педро
9
Иммобиле
4
Ампаду
98
Амьен-Аду
98
Амьен-Аду
4
Ампаду
10
Бурабиа
8
Экдаль
8
Экдаль
10
Бурабиа
77
Эллертссон
7
Агудело
7
Агудело
77
Эллертссон
11
Гьяси
11
Санка
11
Санка
11
Гьяси
Остались в запасе
Лацио
Специя
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Юлиус Бек
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Юлиус Бек
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Лацио - Специя
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
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