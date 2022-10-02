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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Альтах
Рид - Альтах: обзор матча 02 октября 2022
Рид
02.10.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Альтах
8'
Л. Микич
24'
Ф. Помер
4'
А. Нухиу
53'
А. Тибиди
70'
Й. Тартаротти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Альтах
Замена
С. Шабби
️️️️
К. Моншейн
86'
86'
Замена
Л. Гугганиг
️️️️
А. Нухиу
85'
Замена
S. Mischitz
️️️️
М. Турнвальд
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
С. Нутц
83'
Замена
К. Микаэл
️️️️
Д. Унгар
83'
81'
Замена
C. Bukta
️️️️
А. Тибиди
Желтая карточка
Й. Вебербауэр
80'
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
M. Gragger
75'
Замена
J. Turi
️️️️
М. Лакнер
75'
70'
ГОЛ! 2:3!
Й. Тартаротти
Пас отдал
А. Тибиди
53'
ГОЛ! 2:2!
А. Тибиди
Пас отдал
Й. Тартаротти
46'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
Э. Шрайнер
46'
Замена
А. Форсон
️️️️
Я. Юрчек
ГОЛ! 2:1!
Ф. Помер
Пас отдал
С. Нутц
24'
ГОЛ! 1:1!
Л. Микич
8'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Нухиу
Пас отдал
Э. Шрайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
29
Бакари Нимага
ЦП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
69
Oliver Kragl
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Альтах
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
17
Аманква Форсон
ЦП
22
Amir Abdijanović
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
3-3-4
1
Радлингер
4
Плавотич
23
Вебербауэр
66
Унгар
22
Нутц
6
Лакнер
77
14
Моншейн
48
17
Помер
9
Микич
4-1-1-4
16
18
Звишенбрюггер
16
Шрайнер
17
Ягер
34
Турнвальд
4
Штраус
29
Нимага
9
Нухиу
27
Юрчек
27
Бишоф
25
Тибиди
6
Лакнер
19
19
6
Лакнер
66
Унгар
12
Микаэл
12
Микаэл
66
Унгар
22
Нутц
7
Кронбергер
7
Кронбергер
22
Нутц
14
Моншейн
9
Шабби
9
Шабби
14
Моншейн
48
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
48
9
Нухиу
5
Гугганиг
5
Гугганиг
9
Нухиу
34
Турнвальд
14
14
34
Турнвальд
16
Шрайнер
20
Тартаротти
20
Тартаротти
16
Шрайнер
27
Юрчек
17
Форсон
17
Форсон
27
Юрчек
25
Тибиди
33
33
25
Тибиди
Остались в запасе
Рид
Альтах
1
Jonas Wendlinger
ВР
69
Oliver Kragl
ЦП
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
22
Amir Abdijanović
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
69
Oliver Kragl
ЦП
Остались в запасе
22
Amir Abdijanović
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Рид - Альтах
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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