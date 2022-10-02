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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Арис
Волос - Арис: обзор матча 02 октября 2022
Волос
02.10.2022, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Арис
26'
М. Делетич
30'
Ж. Баррьентос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Арис
Замена
Г. Куциас
️️️️
О. Ожегович
85'
84'
Желтая карточка
Фабиано
79'
Замена
Р. Камашу
️️️️
Х. Итурбе
73'
Замена
Жервиньо
️️️️
Л. Пальма
Замена
Ю. Пиринен
️️️️
М. Делетич
70'
68'
Замена
А. Грэй
️️️️
Б. Дабо
Замена
Х. Матилья
️️️️
Н. Мескида
64'
46'
Замена
М. Гарсия
️️️️
П. Шейх
46'
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
М. Персман
Желтая карточка
М. Делетич
45'
+1
42'
Желтая карточка
Х. Итурбе
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
37'
36'
Желтая карточка
П. Шейх
Желтая карточка
Т. Цоканис
36'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Баррьентос
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Делетич
26'
Желтая карточка
А. Рахман Вайсс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
7
Милош Делетич
ПВ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Арис
23
Хулиан
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
22
Салем М'Баката
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Волос
12
Матиц Котник
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
Арис
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
64
Рафаэл Камашу
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
8
Эдвин Родригес
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
2-2-2-4
55
Клейман
6
Цоканис
26
Эсковаль
20
Мескида
14
Баррьентос
22
Фернандес
7
Делетич
24
Вайсс
9
Ожегович
16
Сьелис
24
3-2-3-2
23
Хулиан
4
Фабиано
43
Персман
18
Мазику
6
Дабо
24
Шейх
11
Итурбе
5
Гарсия
77
Пальма
22
М'Баката
7
Мансини
20
Мескида
8
Матилья
8
Матилья
20
Мескида
7
Делетич
66
Пиринен
66
Пиринен
7
Делетич
9
Ожегович
70
Куциас
70
Куциас
9
Ожегович
43
Персман
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
43
Персман
11
Итурбе
64
Камашу
64
Камашу
11
Итурбе
24
Шейх
18
Гарсия
18
Гарсия
24
Шейх
77
Пальма
27
Жервиньо
27
Жервиньо
77
Пальма
6
Дабо
45
Грэй
45
Грэй
6
Дабо
Остались в запасе
Волос
Арис
12
Матиц Котник
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
10
Victor Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Эдвин Родригес
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
10
Victor Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Эдвин Родригес
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Волос - Арис
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
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