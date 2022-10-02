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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Слован
Славия - Слован: обзор матча 02 октября 2022
Славия
02.10.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Слован
16'
А. Усу
23'
П. Олаинка
29'
С. Тецл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Слован
Желтая карточка
М. Усор
86'
Замена
Й. Сор
️️️️
С. Тецл
76'
Замена
О. Дорли
️️️️
Л. Провод
75'
75'
Замена
М. Рабушич
️️️️
Д. Висински
Замена
В. Юрецка
️️️️
Эвертон
63'
Замена
М. Усор
️️️️
П. Шевчик
63'
63'
Замена
D. Preisler
️️️️
K. Meszaros
45'
+2
Желтая карточка
K. Meszaros
Пенальти не реализован!
С. Тецл
29'
ГОЛ! 3:0!
С. Тецл
29'
28'
Желтая карточка
И. Рондич
ГОЛ! 2:0!
П. Олаинка
Пас отдал
П. Шевчик
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Усу
Пас отдал
П. Шевчик
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
32
Эвертон
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
39
Давид Юрасек
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
15
Имад Рондич
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
9
Денис Висински
АП
6
Лукас Черв
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Славия
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
19
Оскар Дорли
ЛП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
8
Мозес Усор
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Слован
23
Камсо Мара
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
33
Lukas Pesl
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Колар
4
Усу
33
Качараба
23
Дудера
14
Громада
39
Юрасек
23
Шевчик
32
Эвертон
17
Провод
99
Олаинка
11
Тецл
4-2-1-3
82
23
Гебре Селасси
22
Фукала
3
Микула
4
Плехаты
15
Рондич
8
Фридек
9
Висински
37
Пурзитидис
0
6
Черв
17
Провод
19
Дорли
19
Дорли
17
Провод
11
Тецл
11
Сор
11
Сор
11
Тецл
23
Шевчик
8
Усор
8
Усор
23
Шевчик
32
Эвертон
15
Юрецка
15
Юрецка
32
Эвертон
0
27
27
0
9
Висински
7
Рабушич
7
Рабушич
9
Висински
Остались в запасе
Славия
Слован
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
12
Ибрахим Траоре
ЦП
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
23
Камсо Мара
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
33
Lukas Pesl
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
12
Ибрахим Траоре
ЦП
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
Остались в запасе
23
Камсо Мара
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
33
Lukas Pesl
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Славия - Слован
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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