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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Йерв
ХамКам - Йерв: обзор матча 02 октября 2022
ХамКам
02.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
2 : 1
Завершен
Йерв
28'
А. Мелгалвис
49'
А. Мелгалвис
63'
М. Вихманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Йерв
Желтая карточка
Х. Куруджай
84'
81'
Замена
J. Cijntje
️️️️
Д. Хаканс
81'
Замена
Э. Тобиас Сандберг
️️️️
A. Tidiane Diallo
72'
Замена
Э. Хустад
️️️️
Э. Бренден
Замена
E. Sildnes
️️️️
K. Onsrud
67'
63'
ГОЛ! 2:1!
М. Вихманн
Пас отдал
Э. Бренден
61'
Замена
М. Вихманн
️️️️
Л. Фернандес
61'
Замена
M. Haarup
️️️️
I. Mafi
ГОЛ! 2:0!
А. Мелгалвис
Пас отдал
П. Александер Киркеволд
49'
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
M. Pedersen
46'
Желтая карточка
А. Нури
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Мелгалвис
Пас отдал
М. Бьерло
28'
21'
Желтая карточка
А. Тьеррандсен-Скау
Замена
К. Эрнандес-Фостер
️️️️
Ф. Сьелстад
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Marcus Pedersen
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Йерв
4
Dylan Mboumbouni
ЦЗ
19
Iman Mafi
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
10
Леандро Фернандес
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
21
Peter Wilson
ЦФ
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
10
Emil Sildnes
ЦП
77
Rilwan Hassan
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
22
Henrik Bredeli
ЦЗ
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
2-1-5-2
1
33
Нури
4
Куруджай
23
Сьелстад
4
Опсал
4
7
70
Бьерло
33
Мелгалвис
16
Киркеволд
19
3-5-1-2
2
Вихне
19
4
6
Норхейм
37
Тьеррандсен-Скау
11
Хаканс
15
Бренден
10
Фернандес
17
21
1
23
Сьелстад
22
Эрнандес-Фостер
22
Эрнандес-Фостер
23
Сьелстад
7
10
10
7
19
28
Энкеруд
28
Энкеруд
19
17
5
Сандберг
5
Сандберг
17
19
0
0
19
10
Фернандес
6
Вихманн
6
Вихманн
10
Фернандес
11
Хаканс
7
7
11
Хаканс
15
Бренден
20
Хустад
20
Хустад
15
Бренден
Остались в запасе
ХамКам
Йерв
1
Nicholas Hagen
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
1
Oystein Ovretveit
ВР
22
Henrik Bredeli
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicholas Hagen
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Остались в запасе
1
Oystein Ovretveit
ВР
22
Henrik Bredeli
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча ХамКам - Йерв
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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