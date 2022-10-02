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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Форталеза
Гойас - Форталеза: обзор матча 02 октября 2022
Гойас
02.10.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Форталеза
14'
L. Sasha
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Форталеза
90'
Желтая карточка
Ж. Капишаба
85'
Замена
З. Велисон
️️️️
Р. Отеро
Замена
Р. Жуниор
️️️️
Д. Белмонте
76'
Замена
Николас
️️️️
M. Gabriel
76'
Желтая карточка
Савио
75'
71'
Замена
Робсон
️️️️
С. Ромеро
65'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Ромариньо
65'
Замена
Мойзес
️️️️
П. Роша
Замена
Л. Диас
️️️️
М. Салес
46'
Замена
P. Junqueira
️️️️
A.
46'
Желтая карточка
Д. Белмонте
45'
+3
25'
Желтая карточка
Тинга
14'
ГОЛ! 0:1!
L. Sasha
Пас отдал
П. Роша
Желтая карточка
A.
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
16
Савио
ЛЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
97
Дада Белмонте
ЛВ
95
Матеус Салес
ОП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
11
Ромариньо
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гойас
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
55
Энрике Лордело
ОП
57
Marco Antonio
ЦП
97
Луан Диас
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
9
Николас
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
8
Рональд
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
91
Lucas Crispim
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
4-1-1-1-4
16
Савио
2
Магиньо
40
Рейналдо
2
Диего
95
Салес
10
97
Белмонте
18
Рауль
5
Халтер
18
23
4-3-2-2
2
Бритес
2
Тинга
4
Тити
29
Капишаба
8
Кайо
88
11
Отеро
32
Роша
11
Ромариньо
10
Ромеро
16
95
Салес
97
Диас
97
Диас
95
Салес
18
17
17
18
10
9
Николас
9
Николас
10
97
Белмонте
96
Жуниор
96
Жуниор
97
Белмонте
32
Роша
21
Мойзес
21
Мойзес
32
Роша
11
Отеро
28
Велисон
28
Велисон
11
Отеро
11
Ромариньо
91
Гальярдо
91
Гальярдо
11
Ромариньо
10
Ромеро
30
Робсон
30
Робсон
10
Ромеро
Остались в запасе
Гойас
Форталеза
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
55
Энрике Лордело
ОП
57
Marco Antonio
ЦП
22
Apodi
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
8
Рональд
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
91
Lucas Crispim
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
55
Энрике Лордело
ОП
57
Marco Antonio
ЦП
22
Apodi
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
8
Рональд
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
91
Lucas Crispim
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Гойас - Форталеза
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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2
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