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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Атлетико Гойяненсе
Аваи - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 02 октября 2022
Аваи
02.10.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Гойяненсе
66'
В. Потткер
45+1'
В. Рато
56'
Г. Баральяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аваи - Атлетико Гойяненсе
Замена
J. Pyerre
️️️️
Раниэле
83'
Замена
L. Silva
️️️️
Биссоли
83'
83'
Замена
Шейлон
️️️️
Д. Чурин
83'
Замена
Рхалдней
️️️️
D.
82'
Замена
Клаус
️️️️
Г. Баральяс
78'
Желтая карточка
Ренан
Замена
Д. Матос
️️️️
T.
77'
75'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
Айртон
Желтая карточка
B.
73'
Желтая карточка
T.
70'
ГОЛ! 1:2!
В. Потткер
66'
66'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Л. Фернандо
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Мурикуй
61'
Замена
M.
️️️️
Натанаэль
61'
56'
ГОЛ! 0:2!
Г. Баральяс
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
В. Рато
Пас отдал
Л. Фернандо
44'
Желтая карточка
Г. Баральяс
39'
Желтая карточка
В. Рато
39'
Желтая карточка
Д. Чурин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аваи
22
Кевин
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
14
Раниэле
ОП
49
Sarará
ЦП
1
Владимир
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
34
Лукас Газал
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
11
Айртон
ЛВ
5
Виллиан Маранхао
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
9
Диего Чурин
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Аваи
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
21
Eduardo Biasi
ЦП
23
Lucas Silva
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
19
Renato
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
12
Pedro Paulo
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Клаус
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
5
Рхалдней
ОП
7
Шейлон
АП
17
Жоржиньо
АП
71
Келвин
ПВ
38
Лео Перейра
ПВ
4-1-2-4
22
Кевин
72
25
Натанаэль
5
14
Раниэле
11
Мурикуй
49
1
Владимир
7
Биссоли
90
Потткер
4
3-1-2-2-2
33
Ренан
34
Газал
4
Вандерсон
6
Энрике
5
Маранхао
44
Баральяс
19
Фернандо
10
Рато
11
Айртон
23
9
Чурин
72
6
Матос
6
Матос
72
7
Биссоли
23
23
7
Биссоли
25
Натанаэль
7
7
25
Натанаэль
14
Раниэле
21
21
14
Раниэле
11
Мурикуй
34
Герреро
34
Герреро
11
Мурикуй
44
Баральяс
4
Клаус
4
Клаус
44
Баральяс
11
Айртон
35
Фернандо
35
Фернандо
11
Айртон
23
5
Рхалдней
5
Рхалдней
23
9
Чурин
7
Шейлон
7
Шейлон
9
Чурин
19
Фернандо
38
Перейра
38
Перейра
19
Фернандо
Остались в запасе
Аваи
Атлетико Гойяненсе
83
Glédson
ВР
21
Eduardo Biasi
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
19
Renato
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
12
Pedro Paulo
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
17
Жоржиньо
АП
71
Келвин
ПВ
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
21
Eduardo Biasi
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
19
Renato
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
Остались в запасе
12
Pedro Paulo
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
17
Жоржиньо
АП
71
Келвин
ПВ
Статистика матча Аваи - Атлетико Гойяненсе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
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