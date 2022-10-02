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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Филадельфия Юнион
Шарлотт - Филадельфия Юнион: обзор матча 02 октября 2022
Шарлотт
02.10.2022, воскресенье, 00:30
США. МЛС, 46 тур
4 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
24'
Д. Риос
54'
Д. Риос
72'
Д. Риос (П)
90+2'
Д. Риос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Филадельфия Юнион
ГОЛ! 4:0!
Д. Риос
Пас отдал
O. McKinze Gaines II.
90'
+2
81'
Замена
М. Реал
️️️️
Д. Эллиот
Замена
А. Синъясики
️️️️
К. Свидерски
80'
Замена
Ж. Альсивар
️️️️
К. Йозвяк
80'
79'
Желтая карточка
Д. Газдаг
75'
Замена
К. Салливан
️️️️
Х. Карранца
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
K. Calderón Vargas
74'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Риос
72'
71'
Вторая желтая
К. Вагнер
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Б. Бронико
66'
59'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Д. МакГлинн
59'
Замена
К. Бурк
️️️️
М. Уре
Желтая карточка
Б. Бронико
56'
ГОЛ! 2:0!
Д. Риос
Пас отдал
К. Йозвяк
54'
39'
Желтая карточка
К. Вагнер
ГОЛ! 1:0!
Д. Риос
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
13
Брандт Бронико
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
14
Даниэль Риос
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
26
Натан Харриел
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
6
Жорди Альсивар
ОП
35
Quinn McNeill
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
10
Йорди Рейна
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
3-5
1
Калина
13
Бронико
25
Аффул
14
Бирн
20
Джонс
29
0
18
28
Свидерски
3-1-1-5
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
27
Вагнер
70
Мартинес
16
Газдаг
26
Харриел
9
Карранца
17
Уре
18
Флеч
7
МакГлинн
72
Йозвяк
6
Альсивар
6
Альсивар
72
Йозвяк
13
Бронико
10
Сантуш
10
Сантуш
13
Бронико
28
Свидерски
11
Синъясики
11
Синъясики
28
Свидерски
18
14
14
18
3
Эллиот
2
Реал
2
Реал
3
Эллиот
9
Карранца
33
Салливан
33
Салливан
9
Карранца
7
МакГлинн
10
Ааронсон
10
Ааронсон
7
МакГлинн
17
Уре
7
Бурк
7
Бурк
17
Уре
Остались в запасе
Шарлотт
Филадельфия Юнион
13
Pablo Sisniega
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
35
Quinn McNeill
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
35
Quinn McNeill
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
Остались в запасе
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Шарлотт - Филадельфия Юнион
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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