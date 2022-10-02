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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Штурм
Аустрия - Штурм: обзор матча 02 октября 2022
Аустрия
02.10.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Штурм
14'
А. Айети
58'
В. Бевинг
90+2'
М. Фусейни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Штурм
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
М. Фусейни
Замена
Р. Вучич
️️️️
Р. Ранфтль
90'
84'
Желтая карточка
И. Любич
82'
Замена
М. Фусейни
️️️️
В. Бевинг
74'
Замена
М. Саркария
️️️️
А. Айети
74'
Замена
И. Любич
️️️️
С. Хирлендер
Замена
Д. Холланд
️️️️
Д. Крайкер
73'
Замена
Д. Келеш
️️️️
М. Браунедер
73'
Замена
Г. Тигль
️️️️
А. Грубер
73'
69'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
Т. Хорват
Желтая карточка
Д. Фиц
65'
Желтая карточка
Д. Крайкер
63'
Замена
Н. Доведан
️️️️
А. Юкич
61'
58'
ГОЛ! 0:2!
В. Бевинг
Пас отдал
А. Данте
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Айети
Пас отдал
А. Прасс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
АП
77
Александар Юкич
АП
29
Муарем Хускович
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
39
Георг Тигль
ПЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
7
Ромео Вучич
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
8
Отар Китеишвили
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
1-3-3-3
1
Фрюхтль
5
Мюль
3
Гальвао
26
Ранфтль
23
Браунедер
47
Крайкер
77
Юкич
30
Фишер
9
Грубер
29
Хускович
36
Фиц
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
44
Данте
25
Хирлендер
14
Хорват
22
Прасс
11
Бевинг
9
Айети
9
Грубер
39
Тигль
39
Тигль
9
Грубер
47
Крайкер
8
Холланд
8
Холланд
47
Крайкер
23
Браунедер
70
Келеш
70
Келеш
23
Браунедер
26
Ранфтль
7
Вучич
7
Вучич
26
Ранфтль
77
Юкич
14
Доведан
14
Доведан
77
Юкич
25
Хирлендер
77
Любич
77
Любич
25
Хирлендер
14
Хорват
8
Китеишвили
8
Китеишвили
14
Хорват
9
Айети
11
Саркария
11
Саркария
9
Айети
11
Бевинг
16
Фусейни
16
Фусейни
11
Бевинг
Остались в запасе
Аустрия
Штурм
99
Мирко Кос
ВР
43
Мануэль Польстер
ЛВ
Главный тренер
Манфред Шмид
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
43
Мануэль Польстер
ЛВ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аустрия - Штурм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
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