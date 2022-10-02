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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Атромитос
Олимпиакос - Атромитос: обзор матча 02 октября 2022
Олимпиакос
02.10.2022, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Атромитос
45+2'
С. Бакамбу (П)
68'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Атромитос
90'
+2
Желтая карточка
Г. Робай
Замена
Д. Самассеку
️️️️
Х. Ин Бом
90'
81'
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
Э. Гонсалес
81'
Замена
М. Цавидас
️️️️
С. Фридьоунссон
78'
Желтая карточка
Х. Муньис
Замена
А. Камара
️️️️
С. Бакамбу
72'
70'
Замена
Х. Муньис
️️️️
Д. Ротариу
ГОЛ! 2:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
М. Вальбуэна
68'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Врусаи
62'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Г. Масурас
62'
Желтая карточка
Г. Масурас
52'
51'
Желтая карточка
Э. Гонсалес
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Ю. Эль-Араби
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Бакамбу
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
К. Кивракидис
Пенальти не реализован!
Ю. Эль-Араби
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Атромитос
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
10
Эдер Гонсалес
ЦФ
15
Dani Suarez
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
12
Марсело
ЛЗ
2
Пипа
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
16
Пеп Бьель
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
20
Агуибу Камара
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
88
Яннис Айкономидис
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
4-1-1-2-2
19
Цолакис
5
Рябчук
19
Папастатопулос
4
Сиссе
24
Врсалько
6
М'Вила
16
Ин Бом
17
Врусаи
7
Масурас
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
2-2-1-5
19
Кивракидис
28
Де Бок
28
Фридьоунссон
30
Кюн
7
Ротариу
9
Робай
5
Хацисаяс
15
10
Гонсалес
9
Кьяртанссон
16
Ин Бом
18
Самассеку
18
Самассеку
16
Ин Бом
19
Эль-Араби
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
17
Врусаи
20
Камара
20
Камара
17
Врусаи
7
Масурас
10
Родригеш
10
Родригеш
7
Масурас
94
Бакамбу
33
Камара
33
Камара
94
Бакамбу
7
Ротариу
10
Муньис
10
Муньис
7
Ротариу
10
Гонсалес
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
10
Гонсалес
28
Фридьоунссон
9
Цавидас
9
Цавидас
28
Фридьоунссон
Остались в запасе
Олимпиакос
Атромитос
16
Пеп Бьель
АП
47
Огмундур Кристинссон
ВР
12
Марсело
ЛЗ
2
Пипа
ПЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
35
Марко Марич
ВР
88
Яннис Айкономидис
ЦП
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
16
Пеп Бьель
АП
47
Огмундур Кристинссон
ВР
12
Марсело
ЛЗ
2
Пипа
ПЗ
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
88
Яннис Айкономидис
ЦП
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Олимпиакос - Атромитос
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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