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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Осасуна
Реал - Осасуна: обзор матча 02 октября 2022
Реал
02.10.2022, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
42'
Винисиус
50'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Осасуна
Замена
М. Диас
️️️️
Д. Карвахаль
86'
82'
Замена
М. Санчес
️️️️
Х. Монкайола
82'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
И. Видаль
82'
Замена
А. Будимир
️️️️
Кике
Пенальти не реализован!
К. Бензема
79'
78'
Желтая карточка
Кике
78'
Красная карточка
У. Гарсия
Замена
Э. Милитао
️️️️
Ф. Менди
74'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Т. Кроос
74'
69'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Э. Абде
69'
Замена
А. Орос
️️️️
Д. Брашанац
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Д. Себальос
53'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
О. Чуамени
53'
50'
ГОЛ! 1:1!
Кике
Пас отдал
У. Гарсия
47'
Желтая карточка
Э. Абде
Желтая карточка
Д. Себальос
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Винисиус
Пас отдал
Д. Алаба
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Лунин
23
Менди
22
Рюдигер
5
Алаба
26
Карвахаль
14
Чуамени
8
Кроос
25
Себальос
7
Винисиус
11
Родриго
9
Бензема
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Видаль
15
Гарсия
5
Гарсия
3
Крус
6
Торро
7
Монкайола
5
Брашанац
10
Эз Абде
16
Гомес
19
Кике
23
Менди
3
Милитао
3
Милитао
23
Менди
25
Себальос
6
Камавинга
6
Камавинга
25
Себальос
14
Чуамени
8
Вальверде
8
Вальверде
14
Чуамени
8
Кроос
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Кроос
26
Карвахаль
9
Диас
9
Диас
26
Карвахаль
7
Монкайола
23
Санчес
23
Санчес
7
Монкайола
22
Видаль
15
Эрнандес
15
Эрнандес
22
Видаль
10
Эз Абде
7
Пенья
7
Пенья
10
Эз Абде
5
Брашанац
10
Орос
10
Орос
5
Брашанац
19
Кике
17
Будимир
17
Будимир
19
Кике
Остались в запасе
Реал
Осасуна
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Хуан Перес
ВР
13
Айтор
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
30
Лукас Каньисарес
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
13
Айтор
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал - Осасуна
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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