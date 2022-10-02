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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Викинг
Олесунн - Викинг: обзор матча 02 октября 2022
Олесунн
02.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
2 : 1
Завершен
Викинг
62'
С. Рафн
73'
П. Голубович
57'
З. Трипич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Викинг
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
С. Нордли
90'
77'
Замена
К. Кабран
️️️️
С. Свендсен
77'
Замена
F. TorsteinbÃ¸
️️️️
К. Лекберг
ГОЛ! 2:1!
П. Голубович
Пас отдал
Ж. Коомсон
73'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
М. Эбийе
70'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
Д. Канаджижа
70'
ГОЛ! 1:1!
С. Рафн
62'
59'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
Н. Сандберг
57'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Трипич
54'
Желтая карточка
Я. де Ланлай
Желтая карточка
П. Голубович
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
23
Эрленд Сегберг
ОП
7
Ненасс
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
5
Давид Феллман
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
10
Златко Трипич
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
16
Henrik Melland
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
27
Харальд Танген
АП
11
Кевин Кабран
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
2
Херман Хауген
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Грютебуст
5
Рафн
25
Сербечич
27
Хопланд
2
Голубович
23
Сегберг
7
Ненасс
27
Канаджижа
7
Нордли
20
Эбийе
5
Феллман
2-1-2-4
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
23
Викстоль
16
Лекберг
10
Трипич
7
Сольбаккен
3
Веватне
11
де Ланлай
24
Траоре
7
Свендсен
20
Эбийе
7
Коомсон
7
Коомсон
20
Эбийе
7
Нордли
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
7
Нордли
27
Канаджижа
7
Хауген
7
Хауген
27
Канаджижа
7
Свендсен
11
Кабран
11
Кабран
7
Свендсен
23
Сандберг
23
Сандберг
16
Лекберг
9
9
16
Лекберг
Сандберг
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
Сандберг
Остались в запасе
Олесунн
Викинг
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
16
Henrik Melland
ЦП
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
1
Арилд Остбю
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
27
Харальд Танген
АП
2
Херман Хауген
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
16
Henrik Melland
ЦП
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
27
Харальд Танген
АП
2
Херман Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Олесунн - Викинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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