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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - СКА-1938
Минск - СКА-1938: обзор матча 02 октября 2022
Минск
02.10.2022, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
СКА-1938
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - СКА-1938
Пенальти не реализован!
В. Хващинский
84'
83'
Желтая карточка
А. Свирепа
Замена
️️️️
Н. Халимончик
72'
Замена
Р. Печура
️️️️
А. Джигеро
68'
65'
Замена
Б. Гварадзе
️️️️
А. Рылач
46'
Замена
О. Плиев
️️️️
И. Грищенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
20
Никита Халимончик
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
2
Денис Яскович
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
СКА-1938
1
Артем Макавчик
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
19
Даниил Силинский
ОП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Минск
30
Марат Тарасюк
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
7
Николай Иванов
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
81
Родион Печура
АП
29
Семен Пенчук
ЦФ
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦЗ
4
Бека Гварадзе
ЛП
18
Олег Плиев
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
20
Данила Чуль
ЦФ
3-3-1-2-1
31
Пришивалко
5
Жевнеров
9
Пушняков
5
Лебедев
44
Гурбан
2
Яскович
20
Халимончик
7
Левковец
49
Джигеро
8
Шрамченко
10
Хващинский
4-2-1-3
1
Макавчик
14
Пашевич
14
Лукашевич
45
Хусанов
55
Лаврик
7
Свирепа
19
Силинский
2
Рылач
45
Абдихоликов
9
Грищенко
10
Папарига
49
Джигеро
81
Печура
81
Печура
49
Джигеро
2
Рылач
4
Гварадзе
4
Гварадзе
2
Рылач
9
Грищенко
18
Плиев
18
Плиев
9
Грищенко
Остались в запасе
Минск
СКА-1938
30
Марат Тарасюк
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
7
Николай Иванов
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
44
Станислав Клещук
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦЗ
16
Алексей Семенов
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Остались в запасе
30
Марат Тарасюк
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
7
Николай Иванов
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦЗ
16
Алексей Семенов
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Павел Родненок
Статистика матча Минск - СКА-1938
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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