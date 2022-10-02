Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Словацко
Фастав - Словацко: обзор матча 02 октября 2022
Фастав
02.10.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Словацко
47'
М. Доски
81'
М. Травник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Словацко
Замена
N. Kovinić
️️️️
В. Чантуришвили
90'
86'
Замена
В. Синявский
️️️️
М. Доски
85'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
Л. Козак
81'
ГОЛ! 0:2!
М. Травник
Пас отдал
М. Томич
Замена
D. Simersky
️️️️
Я. Янецки
81'
69'
Замена
М. Травник
️️️️
О. Михалик
69'
Замена
М. Томич
️️️️
М. Петржела
Замена
В. Вукадинович
️️️️
R. Hruby
58'
Замена
Y. Drame
️️️️
M. Fillo
58'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Доски
Пас отдал
О. Михалик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
6
Джосс Дидиба
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
14
Мерчас Доски
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Фастав
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
99
Власий Синявский
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
2-5-4
26
Прохазка
31
0
8
68
Янецки
7
Чантуришвили
18
Чедидла
1
44
Джаво
6
Дидиба
28
3-2-3-2
1
Нгуйен
6
Хофманн
23
Рейнберк
91
Калабишка
3
Кадлец
14
Доски
28
Даничек
20
Хавлик
11
Петржела
18
Козак
17
Михалик
68
Янецки
2
2
68
Янецки
0
27
27
0
7
Чантуришвили
72
72
7
Чантуришвили
8
77
Вукадинович
77
Вукадинович
8
11
Петржела
27
Томич
27
Томич
11
Петржела
14
Доски
99
Синявский
99
Синявский
14
Доски
17
Михалик
10
Травник
10
Травник
17
Михалик
18
Козак
27
Вехета
27
Вехета
18
Козак
Остались в запасе
Фастав
Словацко
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
30
Томаш Фристак
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
21
Михал Кохут
ПВ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
21
Михал Кохут
ПВ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Фастав - Словацко
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
Все
Фастав
Словацко
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+