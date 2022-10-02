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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Фенербахче
Бешикташ - Фенербахче: обзор матча 02 октября 2022
Бешикташ
02.10.2022, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Фенербахче
Желтая карточка
Т. Бингель
90'
+3
89'
Замена
Д. Росси
️️️️
Ф. Кадиоглу
Замена
У. Мерас
️️️️
А. Масуаку
89'
86'
Замена
Э. Алиоски
️️️️
Линкольн
84'
Желтая карточка
М. Батшуайи
Замена
Д. Тосун
️️️️
Н. Редмонд
82'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
С. Учан
73'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Д. Мюлека
73'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Д. Алли
72'
70'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Ж. Педро
70'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
М. Креспо
70'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
И. Кахведжи
Желтая карточка
А. Масуаку
45'
42'
Желтая карточка
М. Креспо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
5
Соуза
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Деле Алли
АП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
18
Линкольн
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
17
Умут Мерас
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
41
Огужан Акгюн
ЛВ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
4-2-2-2
30
Дестаноглу
26
Масуаку
5
Санук
29
Сайсс
19
Розье
5
Соуза
48
Учан
27
Редмонд
8
Алли
9
Вегхорст
11
Мюлека
3-1-3-1-2
1
Баиндыр
13
Энрике
41
Салаи
4
Азиз
15
Арао
19
Креспо
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
18
Линкольн
13
Валенсия
9
Жоао Педро
11
Мюлека
75
Бингель
75
Бингель
11
Мюлека
26
Масуаку
17
Мерас
17
Мерас
26
Масуаку
8
Алли
18
Геззаль
18
Геззаль
8
Алли
48
Учан
83
Фернандеш
83
Фернандеш
48
Учан
27
Редмонд
23
Тосун
23
Тосун
27
Редмонд
17
Кахведжи
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
17
Кахведжи
18
Линкольн
7
Алиоски
7
Алиоски
18
Линкольн
19
Креспо
8
Яндас
8
Яндас
19
Креспо
24
Кадиоглу
9
Росси
9
Росси
24
Кадиоглу
9
Жоао Педро
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Бешикташ
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
41
Огужан Акгюн
ЛВ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
5
Исмаил Юкшек
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
41
Огужан Акгюн
ЛВ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
5
Исмаил Юкшек
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Бешикташ - Фенербахче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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