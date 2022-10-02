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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Спарта
РКС Ваалвейк - Спарта: обзор матча 02 октября 2022
РКС Ваалвейк
02.10.2022, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 8 тур
2 : 2
Завершен
Спарта
10'
М. Крамер
60'
И. Бель Хассани
35'
А. Верскуерен
75'
А. Верскуерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Спарта
Желтая карточка
Ш. Адевойе
90'
87'
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
А. Верскуерен
87'
Замена
О. Рекик
️️️️
С. Мейнанс
Замена
М. Бирет
️️️️
П. Клемент
86'
78'
Замена
Д. Китолано
️️️️
Ю. Намли
75'
ГОЛ! 2:2!
А. Верскуерен
Пас отдал
В. ван Крой
Замена
З. Баккали
️️️️
И. Бель Хассани
72'
Желтая карточка
И. Бель Хассани
67'
65'
Замена
Д. Абелс
️️️️
Д. Де Гузман
62'
Красная карточка
Ш. Самбо
ГОЛ! 2:1!
И. Бель Хассани
Пас отдал
Р. Куйперс
60'
Замена
П. Вруг
️️️️
Д. ван ден Бейс
46'
Замена
Р. Куйперс
️️️️
М. Крамер
42'
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Верскуерен
Пас отдал
Т. Лауритсен
ГОЛ! 1:0!
М. Крамер
Пас отдал
И. Бель Хассани
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Спарта
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ПВ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
5
Яссин Укили
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
6
Кевин Фелида
ЦП
17
Рой Куйперс
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
11
Закария Баккали
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
1
Ishan Kort
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
14
Коки Сайто
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
3-2-2-3
1
Вессен
2
Леливелд
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
5
Лутонда
3
Гаари
11
Бель Хассани
6
Анита
24
Лобете
29
Крамер
24
Клемент
3-5-1-2
20
Самбо
3
Вриндс
18
Пинту
21
Мейнанс
18
Де Гузман
24
Верскуерен
7
Намли
6
Ауассар
32
ван Крой
9
Лауритсен
20
Шундервальдт
33
ван ден Бейс
8
Вруг
8
Вруг
33
ван ден Бейс
29
Крамер
17
Куйперс
17
Куйперс
29
Крамер
11
Бель Хассани
11
Баккали
11
Баккали
11
Бель Хассани
24
Клемент
14
Бирет
14
Бирет
24
Клемент
21
Мейнанс
44
Рекик
44
Рекик
21
Мейнанс
18
Де Гузман
2
Абелс
2
Абелс
18
Де Гузман
7
Намли
16
Китолано
16
Китолано
7
Намли
24
Верскуерен
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
24
Верскуерен
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Спарта
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
5
Яссин Укили
ЦП
6
Кевин Фелида
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
30
Делано ван Крой
ВР
1
Ishan Kort
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
14
Коки Сайто
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
5
Яссин Укили
ЦП
6
Кевин Фелида
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
1
Ishan Kort
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
14
Коки Сайто
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча РКС Ваалвейк - Спарта
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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