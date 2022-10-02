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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Русенборг
Кристиансунд - Русенборг: обзор матча 02 октября 2022
Кристиансунд
02.10.2022, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
4 : 4
Завершен
Русенборг
24'
С. Эрик Картум
30'
Б. Бай
37'
S. Nilsen
90+1'
С. Роджерс (АГ)
26'
Л. Корник
62'
К. Тенгстедт
72'
К. Тенгстедт
76'
В. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристиансунд - Русенборг
ГОЛ в свои ворота! 4:4!
С. Роджерс
90'
+1
Замена
D. Agbo
️️️️
Т. Гьертсен
84'
Замена
С. Квиле
️️️️
M. Normann Williamsen
84'
76'
ГОЛ! 3:4!
В. Йенсен
Пас отдал
Л. Корник
72'
ГОЛ! 3:3!
К. Тенгстедт
Пас отдал
К. Хольс
72'
Замена
С. Веччиа
️️️️
О. Кристиан Саэтер
Замена
P. Chrupalla
️️️️
A. Askar
72'
62'
ГОЛ! 3:2!
К. Тенгстедт
Пас отдал
Э. Тагсет
46'
Замена
С. Роджерс
️️️️
О. Скарсем
46'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Т. Беркеейет
46'
Замена
В. Йенсен
️️️️
Р. Джампаоли
ГОЛ! 3:1!
S. Nilsen
37'
ГОЛ! 2:1!
Б. Бай
Пас отдал
С. Эрик Картум
30'
26'
ГОЛ! 1:1!
Л. Корник
Пас отдал
К. Тенгстедт
ГОЛ! 1:0!
С. Эрик Картум
Пас отдал
Б. Дарри Виллумссон
24'
Замена
Б. Бай
️️️️
Ф. Мумбанья
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
20
David Agbo
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
41
Сверре Нипан
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
2-2-2-4
34
МакДермотт
55
Ярль
5
19
Картум
28
Диоп
9
Виллумссон
7
Гьертсен
29
Мумбанья
17
22
77
3-4-3
1
Хансен
29
Рейтан
4
Джампаоли
2
Корник
77
Скарсем
8
Беркеейет
20
Тагсет
7
Хенриксен
90
Саэтер
19
Хольс
20
Тенгстедт
17
17
Квиле
17
Квиле
17
7
Гьертсен
20
20
7
Гьертсен
29
Мумбанья
13
Бай
13
Бай
29
Мумбанья
77
20
20
77
77
Скарсем
5
Роджерс
5
Роджерс
77
Скарсем
4
Джампаоли
55
Йенсен
55
Йенсен
4
Джампаоли
8
Беркеейет
5
Скьельбред
5
Скьельбред
8
Беркеейет
90
Саэтер
23
Веччиа
23
Веччиа
90
Саэтер
Остались в запасе
Кристиансунд
Русенборг
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
41
Сверре Нипан
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
41
Сверре Нипан
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Кристиансунд - Русенборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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