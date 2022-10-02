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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 02 октября 2022
Коламбус
02.10.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 46 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
89'
Д. Этьенн
90+3'
Д. Этьенн
53'
Ф. Амайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз
ГОЛ! 2:1!
Д. Этьенн
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. Этьенн
89'
Замена
М. Фарси
️️️️
Л. Диас
79'
78'
Замена
T. Barlow
️️️️
Э. Маноэл
Замена
Д. Этьенн
️️️️
K. Molino
70'
Желтая карточка
J. Williams
66'
58'
Желтая карточка
Д. Неалис
Замена
Л. Зелараян
️️️️
Артур
54'
53'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Амайя
46'
Замена
Э. Маноэл
️️️️
П. Климала
46'
Замена
К. Данкан
️️️️
Х. Ндам
Желтая карточка
Артур
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
11
Луис Диас
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
3-4-3
89
Ром
31
Морейра
3
5
Дегенек
7
Сантуш
6
13
6
Артур
9
10
Моррис
11
Диас
2-3-2-3
31
Мигел
12
Неалис
13
Неалис
15
Рейес
90
Морган
24
Эдельман
25
Амайя
82
Лукиньяс
4
Ндам
47
Толкин
9
Климала
11
Диас
23
Фарси
23
Фарси
11
Диас
13
11
Этьенн
11
Этьенн
13
6
Артур
10
Зелараян
10
Зелараян
6
Артур
4
Ндам
3
Данкан
3
Данкан
4
Ндам
9
Климала
13
Маноэл
13
Маноэл
9
Климала
Маноэл
16
16
Маноэл
Остались в запасе
Коламбус
Нью-Йорк Ред Буллз
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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