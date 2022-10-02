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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Салернитана
Сассуоло - Салернитана: обзор матча 02 октября 2022
Сассуоло
02.10.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
5 : 0
Завершен
Салернитана
12'
А. Лорьенте
39'
А. Пинамонти (П)
53'
К. Торстведт
76'
А. Харруи
90+2'
Ж. Антист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Салернитана
ГОЛ! 5:0!
Ж. Антист
90'
+2
81'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
П. Маццокки
81'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
Б. Диа
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Д. Фраттези
80'
ГОЛ! 4:0!
А. Харруи
Пас отдал
А. Лорьенте
76'
Желтая карточка
Рожерио
73'
Замена
К. Айхан
️️️️
М. Эрлич
67'
Замена
А. Харруи
️️️️
К. Торстведт
67'
59'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Т. Вилена
Замена
Ж. Антист
️️️️
Э. Сейде
59'
58'
Желтая карточка
Т. Вилена
ГОЛ! 3:0!
К. Торстведт
Пас отдал
А. Альварес
53'
Замена
А. Альварес
️️️️
А. Пинамонти
46'
46'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Д. Бронн
46'
Замена
И. Радованович
️️️️
Д. Маджоре
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Пинамонти
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Лорьенте
Пас отдал
К. Торстведт
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Салернитана
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
13
Рожерио
6
Эрлич
67
Феррари
22
Тольян
16
Фраттези
20
Лопес
35
Сейде
42
Торстведт
45
Лорьенте
9
Пинамонти
4-4-2
55
Сепе
2
Маццокки
24
Данильюк
5
Ловато
6
Бронн
87
Кандрева
18
Маджоре
52
Вилена
29
Кулибали
22
Диа
9
Пентек
6
Эрлич
23
Айхан
23
Айхан
6
Эрлич
16
Фраттези
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
16
Фраттези
42
Торстведт
21
Харруи
21
Харруи
42
Торстведт
35
Сейде
9
Антист
9
Антист
35
Сейде
9
Пинамонти
9
Альварес
9
Альварес
9
Пинамонти
6
Бронн
6
Брадарич
6
Брадарич
6
Бронн
18
Маджоре
16
Радованович
16
Радованович
18
Маджоре
2
Маццокки
20
Кастанос
20
Кастанос
2
Маццокки
52
Вилена
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
52
Вилена
22
Диа
22
Ботхейм
22
Ботхейм
22
Диа
Остались в запасе
Сассуоло
Салернитана
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
Главный тренер
Алессио Дионизи
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
Остались в запасе
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Сассуоло - Салернитана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
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