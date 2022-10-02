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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Брагантино
Фламенго - Брагантино: обзор матча 02 октября 2022
Фламенго
02.10.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
4 : 1
Завершен
Брагантино
12'
Г. Барбоза
66'
Педро
70'
Педро
71'
Педро
48'
Хелиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Брагантино
Замена
М. Франка
️️️️
Э. Рибейро
88'
Замена
Г. Варела
️️️️
Родиней
83'
Замена
В. Уго
️️️️
Д. Де Арраскаэта
78'
Замена
Мариньо
️️️️
Педро
78'
73'
Замена
Б. Пракседес
️️️️
R.
73'
Замена
Соррисо
️️️️
Хелиньо
ГОЛ! 4:1!
Педро
Пас отдал
Айртон
71'
ГОЛ! 3:1!
Педро
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
70'
ГОЛ! 2:1!
Педро
Пас отдал
Эвертон
66'
48'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Хелиньо
Замена
Эвертон
️️️️
Т. Майя
46'
Желтая карточка
Д. Де Арраскаэта
45'
+2
36'
Замена
Ж. Силва
️️️️
К. Эдуардо
36'
Замена
Рамирес
️️️️
Х. Уртадо
ГОЛ! 1:0!
Г. Барбоза
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
12'
9'
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Йоран
Пенальти не реализован!
Г. Барбоза
6'
4'
Красная карточка
Л. Кандидо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Педро
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
37
Артур
ПВ
1
Клейтон
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ЦП
30
Виктор Уго
АП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ПВ
26
Матеус Франка
ЦФ
19
Mateus Lima
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Брагантино
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
48
Guilherme
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
4-4-2
23
Сантос
6
Айртон
15
Бруно
23
Пабло
23
Родиней
10
Рибейро
23
Видаль
10
Де Арраскаэта
29
Майя
9
Барбоза
9
Педро
4-2-2-3
13
Адерлан
3
Ортис
4
Натан
36
Кандидо
30
Эвангелиста
19
Йоран
37
Артур
11
Хелиньо
31
96
Эдуардо
1
Клейтон
23
Родиней
2
Варела
2
Варела
23
Родиней
10
Де Арраскаэта
30
Уго
30
Уго
10
Де Арраскаэта
9
Педро
7
Мариньо
7
Мариньо
9
Педро
10
Рибейро
26
Франка
26
Франка
10
Рибейро
29
Майя
7
Эвертон
7
Эвертон
29
Майя
Уртадо
7
Рамирес
7
Рамирес
Уртадо
31
25
Пракседес
25
Пракседес
31
19
Йоран
34
Уртадо
34
Уртадо
19
Йоран
96
Эдуардо
25
Силва
25
Силва
96
Эдуардо
11
Хелиньо
7
Соррисо
7
Соррисо
11
Хелиньо
Остались в запасе
Фламенго
Брагантино
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ЦП
10
Диего
АП
19
Mateus Lima
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
48
Guilherme
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ЦП
10
Диего
АП
19
Mateus Lima
ЦФ
Остались в запасе
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
48
Guilherme
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Фламенго - Брагантино
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
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