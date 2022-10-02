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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Янг Бойз
Люцерн - Янг Бойз: обзор матча 02 октября 2022
Люцерн
02.10.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Янг Бойз
18'
П. Шурпф
15'
М. Элиа
90+5'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Янг Бойз
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Ж. Нсаме
Пас отдал
Л. Бенито
Замена
К. Гентнер
️️️️
Н. Белоко
90'
+3
Желтая карточка
И. Бека
83'
Замена
И. Бека
️️️️
П. Шурпф
78'
75'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
С. Иттен
75'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
М. Элиа
Замена
Я. Кадак
️️️️
С. Шадер
70'
Замена
Т. Клидже
️️️️
М. Майер
70'
61'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Ф. Ридер
61'
Замена
В. Сьерро
️️️️
К. Имери
Желтая карточка
М. Дрегер
36'
ГОЛ! 1:1!
П. Шурпф
Пас отдал
М. Фридек
18'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Элиа
Пас отдал
Л. Блум
13'
Желтая карточка
Ф. Ридер
Желтая карточка
Н. Белоко
9'
Желтая карточка
М. Майер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Люцерн
30
Исмаил Бека
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
3-3-2-2
27
Мюллер
6
Симани
15
Бюрх
37
Дрегер
11
Шурпф
17
Фридек
16
Белоко
69
Шадер
7
Майер
30
Яшари
11
4-1-3-2
16
фон Бальмус
27
Блум
5
Камара
15
Зесигер
23
Бенито
30
Имери
32
Ридер
19
Ниасс
23
Угринич
12
Элиа
10
Иттен
11
Шурпф
30
Бека
30
Бека
11
Шурпф
16
Белоко
4
Гентнер
4
Гентнер
16
Белоко
69
Шадер
26
Кадак
26
Кадак
69
Шадер
7
Майер
18
Клидже
18
Клидже
7
Майер
30
Имери
4
Сьерро
4
Сьерро
30
Имери
32
Ридер
16
Фасснахт
16
Фасснахт
32
Ридер
10
Иттен
99
Монтейру
99
Монтейру
10
Иттен
12
Элиа
17
Нсаме
17
Нсаме
12
Элиа
Остались в запасе
Люцерн
Янг Бойз
14
Лука Жакес
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
14
Лука Жакес
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Люцерн - Янг Бойз
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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