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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Кремонезе
Лечче - Кремонезе: обзор матча 02 октября 2022
Лечче
02.10.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Кремонезе
42'
Г. Стрефецца (П)
19'
Д. Чиофани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Кремонезе
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Г. Стрефецца
84'
83'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Л. Дзанимачча
Желтая карточка
Д. Пеццелла
78'
74'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Д. Окереке
74'
Замена
Д. Куальята
️️️️
Э. Валери
Замена
К. Бистрович
️️️️
Ж. Гонсалес
70'
Замена
А. Бли
️️️️
К. Аскильдсен
70'
65'
Замена
С. Дессер
️️️️
Д. Чиофани
65'
Замена
С. Мейте
️️️️
С. Аскасибар
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
А. Галло
60'
Желтая карточка
К. Аскильдсен
53'
Замена
А. Сесай
️️️️
Л. Коломбо
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Стрефецца
42'
40'
Желтая карточка
Д. Окереке
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Чиофани
Желтая карточка
В. Фальконе
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Кремонезе
13
Ионуц Раду
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Лечче
1
Марко Блеве
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Фальконе
25
Галло
15
Жандре
5
Понграчич
6
Башкиротто
23
Юльманн
16
Гонсалес
7
Аскильдсен
7
Стрефецца
19
Банда
29
Коломбо
4-2-1-1-2
13
Раду
14
Валери
24
Лочошвили
15
Бьянкетти
17
Серникола
18
Пикель
4
Кастаньетти
25
Аскасибар
98
Дзанимачча
29
Окереке
9
Чиофани
25
Галло
3
Пеццелла
3
Пеццелла
25
Галло
7
Аскильдсен
29
Бли
29
Бли
7
Аскильдсен
16
Гонсалес
8
Бистрович
8
Бистрович
16
Гонсалес
7
Стрефецца
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
7
Стрефецца
29
Коломбо
9
Сесай
9
Сесай
29
Коломбо
14
Валери
12
Куальята
12
Куальята
14
Валери
25
Аскасибар
8
Мейте
8
Мейте
25
Аскасибар
98
Дзанимачча
92
Буонаюто
92
Буонаюто
98
Дзанимачча
9
Чиофани
9
Дессер
9
Дессер
9
Чиофани
29
Окереке
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
29
Окереке
Остались в запасе
Лечче
Кремонезе
1
Марко Блеве
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
18
Паоло Гильоне
ПЗ
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Блеве
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Лечче - Кремонезе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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