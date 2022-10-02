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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Антверпен
Кортрейк - Антверпен: обзор матча 02 октября 2022
Кортрейк
02.10.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Антверпен
21'
Ф. Авенатти
42'
Ф. Селемани
90+1'
В. Янссен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Антверпен
Желтая карточка
К. Вандендрище
90'
+3
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Янссен
Замена
К. Вандендрище
️️️️
Д. Ламкель Зе
90'
Желтая карточка
М. Илич
89'
78'
Замена
А. Валенсия
️️️️
А. Юсуф
78'
Замена
Б. Нсимба
️️️️
Й. Батай
77'
Замена
Р. Де Лат
️️️️
С. Винс
Замена
С. Лончар
️️️️
Ф. Авенатти
77'
Замена
Б. Мессауди
️️️️
Д. Энен
72'
Желтая карточка
Ф. Авенатти
50'
46'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Р. Наингголан
45'
+4
Желтая карточка
А. Юсуф
44'
Замена
А. Муджа
️️️️
К. Миеси
ГОЛ! 2:0!
Ф. Селемани
42'
Желтая карточка
Д. Ламкель Зе
32'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Авенатти
Пас отдал
Д. Ламкель Зе
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
13
Сатоси Танака
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
16
Александар Радованович
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
19
Лука Фубер
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
99
Лукман Хаким
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
77
Бруни Нсимба
ЦФ
2-1-2-1-4
31
Илич
4
Ватанабе
7
Селемани
5
Сыч
13
Танака
8
Кейта
60
Ламкель Зе
16
Радованович
8
Энен
30
Д'Хаен
20
Авенатти
4-1-3-1-1
1
Бутез
25
Батай
23
Алдервейрелд
51
Пачо
23
Винс
80
Юсуф
44
Наингголан
18
Геркенс
23
Миеси
14
Стенгс
14
Янссен
60
Ламкель Зе
26
Вандендрище
26
Вандендрище
60
Ламкель Зе
20
Авенатти
10
Лончар
10
Лончар
20
Авенатти
8
Энен
9
Мессауди
9
Мессауди
8
Энен
23
Винс
2
Де Лат
2
Де Лат
23
Винс
44
Наингголан
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
44
Наингголан
80
Юсуф
14
Валенсия
14
Валенсия
80
Юсуф
23
Миеси
7
Муджа
7
Муджа
23
Миеси
25
Батай
77
Нсимба
77
Нсимба
25
Батай
Остались в запасе
Кортрейк
Антверпен
23
Том Ванденберге
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
19
Лука Фубер
ЦП
99
Лукман Хаким
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
Остались в запасе
23
Том Ванденберге
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
19
Лука Фубер
ЦП
99
Лукман Хаким
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Кортрейк - Антверпен
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
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