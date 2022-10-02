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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Умраниеспор
Коньяспор - Умраниеспор: обзор матча 02 октября 2022
Коньяспор
02.10.2022, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Умраниеспор
45+3'
М. Демир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Умраниеспор
90'
+4
Желтая карточка
О. Айик
Замена
У. Икпеазу
️️️️
З. Битики
87'
Желтая карточка
З. Битики
83'
Желтая карточка
Гильерме
83'
80'
Замена
Й. Дель Валье
️️️️
С. Попов
Замена
М. Диуф
️️️️
М. Демир
77'
Замена
Р. Мурич
️️️️
К. Михаляк
70'
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Дикмен
70'
66'
Замена
У. Найир
️️️️
А. Беттаиб
66'
Замена
О. Гюрбулак
️️️️
С. Гексу
46'
Замена
Д. Авуну
️️️️
А. Мрсич
46'
Замена
Жералду
️️️️
М. Мимароглу
Желтая карточка
М. Демир
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
М. Демир
Пас отдал
Гильерме
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Бруну Пас
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
44
Томислав Глумач
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
8
Серкан Гексу
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Коньяспор
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
35
Огулькан Улджын
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Умраниеспор
34
Анил Демир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
16
Онур Атасаяр
ЦЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
5
Исаак Сакей
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
27
Мерт Йылмаз
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
4-2-1-3
18
Эрентюрк
12
Гильерме
4
Демирбаг
5
Кальво
2
Огуз
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Битики
9
Демир
77
Михаляк
8
Пас
3-4-1-2
13
Эздемир
44
Глумач
33
Леньяни
3
Аллисон
90
Попов
8
Йилмаз
39
Мрсич
8
Гексу
77
Мимароглу
21
Беттаиб
11
Айик
6
Дикмен
35
Улджын
35
Улджын
6
Дикмен
77
Михаляк
11
Мурич
11
Мурич
77
Михаляк
11
Битики
9
Икпеазу
9
Икпеазу
11
Битики
9
Демир
92
Диуф
92
Диуф
9
Демир
39
Мрсич
29
Авуну
29
Авуну
39
Мрсич
8
Гексу
20
Гюрбулак
20
Гюрбулак
8
Гексу
90
Попов
28
Дель Валье
28
Дель Валье
90
Попов
21
Беттаиб
14
Найир
14
Найир
21
Беттаиб
77
Мимароглу
29
Жералду
29
Жералду
77
Мимароглу
Остались в запасе
Коньяспор
Умраниеспор
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
23
Амилтон
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
34
Анил Демир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
16
Онур Атасаяр
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
27
Мерт Йылмаз
ЦФ
Остались в запасе
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
23
Амилтон
ЦФ
Остались в запасе
34
Анил Демир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
16
Онур Атасаяр
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
27
Мерт Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Коньяспор - Умраниеспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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