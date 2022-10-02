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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Клермон
Аяччо - Клермон: обзор матча 02 октября 2022
Аяччо
02.10.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 3
Завершен
Клермон
70'
С. Авинел
11'
Г. Кюи
89'
Э. Рашани
90+1'
Ж. Доссу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Клермон
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Ж. Доссу
Пас отдал
С. Хауи
89'
ГОЛ! 1:2!
Э. Рашани
Пас отдал
М. Ветеска
Желтая карточка
И. Диалло
88'
85'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
К. Андрич
85'
Замена
Б. Байе
️️️️
М. Гоналон
Желтая карточка
С. Баяла
76'
76'
Желтая карточка
М. Кофрие
73'
Желтая карточка
М. Зеффан
Замена
М. Юсуфф
️️️️
М. Альфонс
72'
Замена
С. Баяла
️️️️
Я. Чиминьяни
71'
71'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Й. Гастьен
71'
Замена
С. Хауи
️️️️
М. Чам
ГОЛ! 1:1!
С. Авинел
70'
Желтая карточка
М. Альфонс
64'
63'
Замена
Э. Рашани
️️️️
Г. Кюи
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
Й. Тузгар
62'
Замена
Т. Мангани
️️️️
В. Марчетти
62'
Замена
Р. Нури
️️️️
К. Спадануда
46'
45'
Желтая карточка
Й. Гастьен
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кюи
Пас отдал
Й. Гастьен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Йоан Маньин
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Жан Боту
ЛВ
6
Томас Мангани
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
11
Сирил Баяла
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Брэндон Байе
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
20
Жодель Доссу
ПП
4-1-1-2-2
16
Соллакаро
2
Альфонс
21
Авинел
5
Диалло
5
Видаль
4
Марчетти
6
Кутадье
21
Чиминьяни
17
Спадануда
9
Эль-Идрисси
7
Тузгар
4-3-1-2
1
Мори
36
Сейду
5
Кофрие
24
Ветеска
30
Боржес
6
Маньин
25
Гоналон
25
Гастьен
70
Чам
17
Андрич
99
Кюи
2
Альфонс
20
Юсуфф
20
Юсуфф
2
Альфонс
4
Марчетти
6
Мангани
6
Мангани
4
Марчетти
17
Спадануда
7
Нури
7
Нури
17
Спадануда
21
Чиминьяни
11
Баяла
11
Баяла
21
Чиминьяни
7
Тузгар
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
7
Тузгар
25
Гастьен
2
Зеффан
2
Зеффан
25
Гастьен
25
Гоналон
6
Байе
6
Байе
25
Гоналон
70
Чам
10
Хауи
10
Хауи
70
Чам
17
Андрич
20
Доссу
20
Доссу
17
Андрич
99
Кюи
19
Рашани
19
Рашани
99
Кюи
Остались в запасе
Аяччо
Клермон
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Аяччо - Клермон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
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Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
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1
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19
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2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
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