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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Одд
Хаугесунд - Одд: обзор матча 02 октября 2022
Хаугесунд
02.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
2 : 2
Завершен
Одд
45+2'
М. Санде
47'
Б. Нжие
25'
Д. Гьенгор
83'
К. Валлем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Одд
Замена
Б. Лейте
️️️️
Ю. Эскесен
89'
Желтая карточка
A. Baertelsen
87'
86'
Желтая карточка
Ф. Реннинген Йоргенсен
83'
ГОЛ! 2:2!
К. Валлем
75'
Замена
P. Zulechner
️️️️
В. Хофф
75'
Замена
С. Аас
️️️️
М. Евтович
Замена
Н. Вальстад
️️️️
U. Tillung Fredriksen
72'
Замена
Х. Гонг
️️️️
Б. Нжие
72'
61'
Замена
М. Ингебригтсен
️️️️
Д. Гьенгор
53'
Желтая карточка
С. Овусу
Желтая карточка
Т. Педерсен
52'
ГОЛ! 2:1!
Б. Нжие
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Санде
45'
+2
Желтая карточка
U. Tillung Fredriksen
44'
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гьенгор
Пас отдал
Ф. Реннинген Йоргенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
34
Юлиус Эскесен
ПВ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Одд
2
Эспен Рууд
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Хаугесунд
18
Vegard Solheim
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
0
P. Zulechner
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
2-3-2-4
21
23
Педерсен
2
Теркильдсен
26
Кристенсен
27
Санде
10
Нжие
34
Эскесен
12
1
Селвик
16
Содерлунд
18
Кригард
3-2-1-5
2
Рууд
26
Гьенгор
4
Бьортуфт
26
Соренсен
15
Хофф
6
Валлем
21
Хаген
26
Евтович
1
Вальстедт
28
Овусу
1
Йоргенсен
10
Нжие
18
Гонг
18
Гонг
10
Нжие
12
11
Вальстад
11
Вальстад
12
34
Эскесен
16
Лейте
16
Лейте
34
Эскесен
26
Гьенгор
19
Ингебригтсен
19
Ингебригтсен
26
Гьенгор
26
Евтович
18
Аас
18
Аас
26
Евтович
15
Хофф
0
0
15
Хофф
Остались в запасе
Хаугесунд
Одд
18
Vegard Solheim
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
18
Vegard Solheim
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Хаугесунд - Одд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
Новости команд
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Хаугесунд
Одд
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
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