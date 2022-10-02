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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Кайрат
Кызыл-Жар - Кайрат: обзор матча 02 октября 2022
Кызыл-Жар
02.10.2022, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Кайрат
33'
Э. Лобжанидзе
19'
Ж. Пауло
90+4'
В. Швырев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Кайрат
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
В. Швырев
Замена
С. Тихоновский
️️️️
М. Коне
90'
Желтая карточка
Э. Лобжанидзе
81'
Замена
Е. Козлов
️️️️
П. Подио
78'
76'
Замена
Е. Ткаченко
️️️️
Д. Касабулат
76'
Замена
В. Швырев
️️️️
А. Ульшин
Замена
П. Яковлев
️️️️
Т. Мульдинов
72'
Желтая карточка
Т. Мульдинов
45'
+1
43'
Замена
Д. Усенов
️️️️
Е. Сейдахмет
42'
Желтая карточка
А. Буранчиев
ГОЛ! 1:1!
Э. Лобжанидзе
33'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пауло
16'
Желтая карточка
С. Астанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
77
Матео Музек
ЦЗ
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
88
Жан Мартинс
ЦП
12
Мусса Коне
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Кызыл-Жар
1
Владимир Логиновский
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
18
Ubiratan Brandao de Souza
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
28
Rustam Emirov
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
2-1-4-1-2
22
Лобанцев
77
Музек
5
Каршакевич
20
Тапалов
10
Бушман
12
Коне
24
Подио
88
Мартинс
7
Мульдинов
29
Лобжанидзе
23
Чиканчи
4-3-3
1
Ульянов
6
Садыбеков
3
Баньяк
5
Васин
4
Кейлер
22
Астанов
20
Буранчиев
23
Ульшин
22
Сейдахмет
11
Пауло
11
Шушеначев
12
Коне
26
Тихоновский
26
Тихоновский
12
Коне
7
Мульдинов
91
Яковлев
91
Яковлев
7
Мульдинов
24
Подио
7
Козлов
7
Козлов
24
Подио
4
Касабулат
4
Касабулат
Касабулат
2
Ткаченко
2
Ткаченко
Касабулат
22
Сейдахмет
47
Усенов
47
Усенов
22
Сейдахмет
23
Ульшин
18
Швырев
18
Швырев
23
Ульшин
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Кайрат
1
Владимир Логиновский
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
18
Ubiratan Brandao de Souza
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЦЗ
28
Rustam Emirov
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
18
Ubiratan Brandao de Souza
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЦЗ
28
Rustam Emirov
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Кызыл-Жар - Кайрат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Карасай
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