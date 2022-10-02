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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - ОФИ
Астерас - ОФИ: обзор матча 02 октября 2022
Астерас
02.10.2022, воскресенье, 15:00
Греция. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Завершен
ОФИ
19'
Л. Тилика
44'
М. Гардавски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - ОФИ
Замена
А. Риера
️️️️
Ф. Бертольо
87'
Замена
J. Luis Valiente Gimenez
️️️️
В. Иглесиас
75'
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
Х. Бартоло
74'
73'
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
К. Балояннис
Замена
Х. Регис
️️️️
М. Гардавски
65'
62'
Замена
П. Стайкос
️️️️
А. Диуссе
Желтая карточка
Э. Жуканович
59'
57'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Н. Дико
46'
Замена
Тьеви
️️️️
Ф. Дурмишай
Замена
К. Станко
️️️️
Х. Домингес
46'
46'
Замена
Д. Тораль
️️️️
М. Мельядо
45'
Желтая карточка
М. Мельядо
ГОЛ! 2:0!
М. Гардавски
Пас отдал
Х. Бартоло
44'
ГОЛ! 1:0!
Л. Тилика
Пас отдал
Х. Бартоло
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
28
Хуан Домингес
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
25
Михаэль Гардавски
ЦП
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ОФИ
1
Сонни Стевенс
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
23
Луис Переа
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Астерас
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
20
Хеск Регис
ПВ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
23
Тьеви
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
3-3-1-3
1
Пападопулос
24
Альварес
87
Жуканович
22
Гарсия
28
Домингес
17
Иглесиас
25
Гардавски
7
Бартоло
9
Барралес
7
Тилика
19
Кастаньо
4-1-1-4
1
Стевенс
15
Диамантис
2
Вурос
64
Ларссон
38
Балояннис
29
Мельядо
10
Диуссе
23
Переа
12
Дико
10
Герреро
17
Дурмишай
17
Иглесиас
6
6
17
Иглесиас
28
Домингес
27
Станко
27
Станко
28
Домингес
7
Бартоло
18
Бертольо
18
Бертольо
7
Бартоло
Бертольо
23
Риера
23
Риера
Бертольо
25
Гардавски
20
Регис
20
Регис
25
Гардавски
38
Балояннис
4
Тораринссон
4
Тораринссон
38
Балояннис
29
Мельядо
21
Тораль
21
Тораль
29
Мельядо
10
Диуссе
26
Стайкос
26
Стайкос
10
Диуссе
17
Дурмишай
23
Тьеви
23
Тьеви
17
Дурмишай
12
Дико
8
Бузукис
8
Бузукис
12
Дико
Остались в запасе
Астерас
ОФИ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
35
Христос Мандас
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Астерас - ОФИ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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