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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе - Миннесота Юнайтед: обзор матча 02 октября 2022
Сан-Хосе
02.10.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 45 тур
2 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
52'
S. Salinas
71'
B. Kikanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
B. Kikanovic
86'
Замена
C. Cowell
️️️️
Ж. Эбобиссе
82'
Замена
Э. Ремеди
️️️️
J. Yueill
73'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Н. Цакирис
73'
ГОЛ! 2:0!
B. Kikanovic
71'
Желтая карточка
T. Rodrigues
70'
67'
Замена
J. Gonzalez
️️️️
Ф. Фрагапане
Замена
М. Трауко
️️️️
T. Thompson
63'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
S. Salinas
63'
Желтая карточка
S. Salinas
53'
ГОЛ! 1:0!
S. Salinas
52'
50'
Желтая карточка
М. Боксолл
23'
Желтая карточка
Л. Амарилья
10'
Желтая карточка
К. Арриага
Желтая карточка
J. Yueill
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
6
Shea Salinas
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
5
Натан
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
20
Вил Трапп
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
9
Луис Амарилья
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
21
Ян Грегуш
ЦП
93
Жудсон
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Алан Бенитес
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
3-5-3
22
97
3
Мари
7
Эспиноса
10
Цакирис
14
35
Монтейру
6
12
17
Эбобиссе
5
Натан
2-1-1-1-5
97
Сент-Клер
15
Боксолл
92
16
Арриага
20
Трапп
10
Рейносо
9
Амарилья
44
8
Гарсия
7
Фрагапане
27
22
47
Трауко
47
Трауко
22
14
5
Ремеди
5
Ремеди
14
10
Цакирис
21
Грегуш
21
Грегуш
10
Цакирис
17
Эбобиссе
7
7
17
Эбобиссе
6
28
28
6
7
Фрагапане
40
40
7
Фрагапане
Остались в запасе
Сан-Хосе
Миннесота Юнайтед
20
Matt Bersano
ВР
93
Жудсон
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
21
Tyler Miller
ВР
15
Алан Бенитес
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
93
Жудсон
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
15
Алан Бенитес
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Сан-Хосе - Миннесота Юнайтед
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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