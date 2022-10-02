Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Виборг
Мидтьюлланд - Виборг: обзор матча 02 октября 2022
Мидтьюлланд
02.10.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Виборг
44'
К. Ольссон
43'
Ж. Грот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Виборг
Желтая карточка
Эвандер
90'
+4
85'
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
С. Каба
82'
77'
Замена
М. Сендергор
️️️️
Я. Бонде
76'
Замена
Э. Ахури
️️️️
И. Саид
Замена
Г. Исаксен
️️️️
П. Систо
67'
Замена
Шарлес
️️️️
К. Ольссон
66'
46'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Н. Мортимер
Замена
Д. Андерссон
️️️️
М. Тюхосен
46'
Желтая карточка
К. Ольссон
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Ольссон
44'
43'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Грот
Пас отдал
И. Саид
31'
Желтая карточка
Я. Бонде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
22
Нильс Мортимер
ПВ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
35
Шарлес
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
18
Йонас Торсен
ЛВ
14
Софус Бергер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
3
Мартин Агнарссон
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
99
Элиас Ахури
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лоссль
17
Тюхосен
29
Паулиньо
28
Святченко
3
Дальсгаард
32
Мартинес
8
Ольссон
10
Эвандер
77
Систо
10
Дрейер
9
Каба
4-1-2-2-1
1
Лунд
3
Гаеи
5
Залетел
23
Бундгор
5
Бюрги
13
Греннинг
6
Бонде
8
Леманс
22
Мортимер
19
Саид
31
Грот
17
Тюхосен
2
Андерссон
2
Андерссон
17
Тюхосен
8
Ольссон
35
Шарлес
35
Шарлес
8
Ольссон
77
Систо
11
Исаксен
11
Исаксен
77
Систо
9
Каба
14
Чилуфья
14
Чилуфья
9
Каба
6
Бонде
6
Сендергор
6
Сендергор
6
Бонде
22
Мортимер
8
Замбурек
8
Замбурек
22
Мортимер
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
19
Саид
99
Ахури
99
Ахури
19
Саид
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Виборг
44
Николас Дир
ЛЗ
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
14
Софус Бергер
ЦП
3
Мартин Агнарссон
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
44
Николас Дир
ЛЗ
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
14
Софус Бергер
ЦП
3
Мартин Агнарссон
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Мидтьюлланд - Виборг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
Новости команд
Все
Мидтьюлланд
Виборг
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2022.02.02 18:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+