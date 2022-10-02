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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Лион
Ланс - Лион: обзор матча 02 октября 2022
Ланс
02.10.2022, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
Лион
82'
Ф. Сотока (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Лион
Желтая карточка
У. Саид
89'
Замена
А. Букса
️️️️
Ф. Сотока
87'
Замена
Ж. Онана
️️️️
С. Фофана
87'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Сотока
82'
79'
Желтая карточка
Ж. Рен-Аделед
Желтая карточка
Ф. Сотока
78'
Замена
П. Франковски
️️️️
Д. Машадо
78'
75'
Замена
Б. Барколя
️️️️
А. Ляказетт
74'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Р. Шерки
Замена
У. Саид
️️️️
Л. Опенда
72'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Д. Кошта
72'
27'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
19
Джимми Кабо
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Энрике
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Тете
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
5
Гаэль Какута
АП
16
Адам Букса
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
4-1-1-2-2
30
Самба
21
Айдара
2
Медина
4
Дансо
20
Машадо
99
Самед
42
Фофана
10
Кошта
19
Кабо
7
Сотока
17
Опенда
3-2-1-2-2
1
Лопеш
3
Тальяфико
20
Дьоманде
17
Энрике
8
Лепенан
23
Мендес
8
Какере
11
Тете
10
Шерки
91
Ляказетт
9
Экамби
20
Машадо
19
Франковски
19
Франковски
20
Машадо
42
Фофана
14
Онана
14
Онана
42
Фофана
10
Кошта
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
10
Кошта
7
Сотока
16
Букса
16
Букса
7
Сотока
17
Опенда
22
Саид
22
Саид
17
Опенда
10
Шерки
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
10
Шерки
91
Ляказетт
29
Барколя
29
Барколя
91
Ляказетт
Остались в запасе
Ланс
Лион
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
5
Гаэль Какута
АП
1
Реми Риу
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
5
Гаэль Какута
АП
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Ланс - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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