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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Нант
Монако - Нант: обзор матча 02 октября 2022
Монако
02.10.2022, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 9 тур
4 : 1
Завершен
Нант
2'
Б. Эмболо
6'
В. Бен-Йеддер
28'
В. Бен-Йеддер
62'
В. Бен-Йеддер (П)
79'
К. Энрике (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Нант
79'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
К. Энрике
78'
Замена
К. Бамба
️️️️
Э. Гессан
Замена
Э. Матацо
️️️️
Ю. Фофана
71'
66'
Замена
Л. Дусе
️️️️
М. Сиссоко
66'
Замена
Л. Бляс
️️️️
И. Ганаго
Замена
Т. Минамино
️️️️
А. Головин
66'
Замена
Г. Марипан
️️️️
Вандерсон
66'
Замена
М. Сарр
️️️️
Б. Бадьяшиль
66'
65'
Замена
М. Мохамед
️️️️
М. Саймон
ГОЛ с пенальти! 4:0!
В. Бен-Йеддер
62'
60'
Желтая карточка
А. Жиротто
Замена
К. Фолланд
️️️️
Б. Эмболо
46'
30'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Ж. Кастеллетто
ГОЛ! 3:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
А. Головин
28'
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Б. Эмболо
6'
ГОЛ! 1:0!
Б. Эмболо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
29
Эванн Гессан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
5
Дисаси
5
Бадьяшиль
2
Вандерсон
4
Камара
24
Фофана
10
Головин
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
3-3-1-1-2
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Жиротто
5
Паллуа
8
Аппиа
4
Чиривелья
26
Мерлен
17
Сиссоко
27
Саймон
37
Ганаго
29
Гессан
5
Бадьяшиль
5
Сарр
5
Сарр
5
Бадьяшиль
2
Вандерсон
3
Марипан
3
Марипан
2
Вандерсон
24
Фофана
8
Матацо
8
Матацо
24
Фофана
10
Головин
18
Минамино
18
Минамино
10
Головин
7
Эмболо
31
Фолланд
31
Фолланд
7
Эмболо
21
Кастеллетто
14
Корчиа
14
Корчиа
21
Кастеллетто
17
Сиссоко
44
Дусе
44
Дусе
17
Сиссоко
37
Ганаго
10
Бляс
10
Бляс
37
Ганаго
29
Гессан
17
Бамба
17
Бамба
29
Гессан
27
Саймон
42
Мохамед
42
Мохамед
27
Саймон
Остались в запасе
Монако
Нант
1
Томас Дидийон
ВР
11
Магнес Аклиуш
АП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
11
Магнес Аклиуш
АП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Монако - Нант
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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