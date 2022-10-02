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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити: обзор матча 02 октября 2022
Нью-Йорк Сити
02.10.2022, воскресенье, 20:00
США. МЛС, 46 тур
2 : 1
Завершен
Орландо Сити
66'
А. Калленс
81'
Т. Магно
47'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Орландо Сити
Замена
Т. Андраде
️️️️
Т. Магно
89'
88'
Желтая карточка
Ж. Урсо
85'
Замена
Д. Малрейни
️️️️
С. Араухо
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
Г. Перейра
85'
Замена
Хебер
️️️️
С. Родригес
85'
Желтая карточка
Т. Магно
82'
ГОЛ! 2:1!
Т. Магно
81'
74'
Замена
К. Смит
️️️️
Руан
74'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
И. Ангуло
Желтая карточка
М. Моралес
69'
69'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Э. Кара
ГОЛ! 1:1!
А. Калленс
66'
Замена
К. Паркс
️️️️
Н. Асеведо
60'
Замена
A. Tinnerholm
️️️️
Т. Грэй
60'
57'
Желтая карточка
С. Араухо
47'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Йорк Сити
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
97
Хебер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
24
Кайл Смит
ПЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
8
Андрес Переа
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Джонсон
13
Мартинс
25
Шано
18
Калленс
5
Асеведо
10
Моралес
11
Магно
8
Родригес
11
Перейра
24
Грэй
22
О'Тул
4-3-1-2
1
Галлезе
13
Руан
3
Карлос
21
Шлегель
8
Моутинью
5
Араухо
10
Перейра
30
Урсо
11
Торрес
9
Кара
77
Ангуло
24
Грэй
3
3
24
Грэй
5
Асеведо
55
Паркс
55
Паркс
5
Асеведо
8
Родригес
97
Хебер
97
Хебер
8
Родригес
11
Магно
11
Андраде
11
Андраде
11
Магно
11
Перейра
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
11
Перейра
13
Руан
24
Смит
24
Смит
13
Руан
9
Кара
91
Мичел
91
Мичел
9
Кара
5
Араухо
11
Малрейни
11
Малрейни
5
Араухо
77
Ангуло
13
Акинделе
13
Акинделе
77
Ангуло
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Орландо Сити
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Орландо Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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