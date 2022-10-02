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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Куяба
Коринтианс - Куяба: обзор матча 02 октября 2022
Коринтианс
02.10.2022, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
2 : 0
Завершен
Куяба
33'
Ю. Алберто
45+4'
Р. Гедес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Куяба
Замена
Рамиро
️️️️
Д. Кейрос
74'
62'
Замена
R. Gava
️️️️
A. LuÃs
62'
Замена
Вальдивия
️️️️
R.
Замена
М. Витал
️️️️
Ю. Алберто
57'
Замена
Жулиано
️️️️
Р. Аугусто
57'
Желтая карточка
Ф. Вера
50'
Замена
Жил
️️️️
Ф. Бальбуэна
46'
46'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Д. Гедес
ГОЛ! 2:0!
Р. Гедес
Пас отдал
Р. Аугусто
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
Ю. Алберто
Пас отдал
Р. Аугусто
33'
22'
Замена
K. Osorio
️️️️
Сидклей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Куяба
17
Сидклей
ЛЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
6
Жоао Виларди
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
10
Матеус Витал
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
17
Рамиро
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
4
Паулао
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
27
Денилсон
ЦП
33
Kelvin Osorio
ЦП
20
Вальдивия
АП
77
Marcão Silva
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
21
Андре
ЦФ
3-1-2-1-1
1
Кассио
6
Питон
2
Бальбуэна
23
Фагнер
15
Вера
37
Ду Кейрос
7
Аугусто
10
Гедес
9
Алберто
4-5
13
Гедес
33
Эмпереур
13
Марллон
17
Сидклей
6
Виларди
21
Карлос
10
97
16
Дейверсон
2
Бальбуэна
4
Жил
4
Жил
2
Бальбуэна
9
Алберто
10
Витал
10
Витал
9
Алберто
37
Ду Кейрос
17
Рамиро
17
Рамиро
37
Ду Кейрос
7
Аугусто
20
Жулиано
20
Жулиано
7
Аугусто
13
Гедес
2
Лукас
2
Лукас
13
Гедес
17
Сидклей
33
33
17
Сидклей
10
20
Вальдивия
20
Вальдивия
10
97
18
18
97
Остались в запасе
Коринтианс
Куяба
6
Фабио Сантос
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
Главный тренер
Витор Перейра
26
Винисиус Баррета
ВР
4
Паулао
ЦЗ
27
Денилсон
ЦП
77
Marcão Silva
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
6
Фабио Сантос
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
4
Паулао
ЦЗ
27
Денилсон
ЦП
77
Marcão Silva
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Коринтианс - Куяба
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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