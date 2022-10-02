Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Фейеноорд
НЕК - Фейеноорд: обзор матча 02 октября 2022
НЕК
02.10.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 8 тур
1 : 1
Завершен
Фейеноорд
37'
И. Маркес
23'
К. Тимбер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Фейеноорд
90'
+6
Желтая карточка
С. Хименес
Замена
П. Маркеш
️️️️
У. Таннан
90'
+3
85'
Желтая карточка
К. Тимбер
81'
Замена
Э. Буллауде
️️️️
Я. Дилросун
79'
Желтая карточка
Я. Дилросун
74'
Замена
И. Пайшао
️️️️
А. Джаханбакш
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
М. Маттссон
68'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Л. Димата
68'
65'
Желтая карточка
А. Джаханбакш
64'
Желтая карточка
С. Шиманьски
62'
Замена
С. Хименес
️️️️
Данило
62'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
62'
Замена
С. Шиманьски
️️️️
У. Идрисси
ГОЛ! 1:1!
И. Маркес
Пас отдал
У. Таннан
37'
31'
Желтая карточка
Г. Траунер
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Тимбер
Пас отдал
Данило
Желтая карточка
М. Маттссон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
17
Нилс Россен
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
43
Педру Маркеш
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
4-2-2-2
24
Силлессен
34
Эль-Каруани
4
Маркес
24
Вердонк
28
ван Рой
6
Пропер
20
Шоне
6
Таннан
7
Тавсан
11
Димата
8
Маттссон
4-2-3-1
1
Бейлов
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
17
Ганцко
15
Лопес
23
Тимбер
6
Кекчю
11
Джаханбакш
24
Дилросун
11
Идрисси
90
Данило
11
Димата
22
Сиссоко
22
Сиссоко
11
Димата
8
Маттссон
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
8
Маттссон
6
Таннан
43
Маркеш
43
Маркеш
6
Таннан
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Гертрейда
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
11
Идрисси
17
Шиманьски
17
Шиманьски
11
Идрисси
24
Дилросун
10
Буллауде
10
Буллауде
24
Дилросун
11
Джаханбакш
14
Пайшао
14
Пайшао
11
Джаханбакш
90
Данило
29
Хименес
29
Хименес
90
Данило
Остались в запасе
НЕК
Фейеноорд
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
27
Матс Виффер
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
27
Матс Виффер
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча НЕК - Фейеноорд
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
Новости команд
Все
НЕК
Фейеноорд
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+