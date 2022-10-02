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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Хорсенс
Силькеборг - Хорсенс: обзор матча 02 октября 2022
Силькеборг
02.10.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Хорсенс
37'
К. Куск
50'
Н. Хелениус
69'
А. Якобсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Хорсенс
Желтая карточка
М. Бринк
86'
Замена
Р. Гояни
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
73'
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
С. Тенгстедт
73'
69'
ГОЛ! 2:1!
А. Якобсен
Пас отдал
Л. Вагнер
66'
Замена
Л. Вагнер
️️️️
С. Макиенок
66'
Замена
Д. Крузе
️️️️
J. Drachmann
ГОЛ! 2:0!
Н. Хелениус
Пас отдал
Л. Энгель
50'
Замена
А. Андресен
️️️️
Н. Ларсен
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Куск
37'
Желтая карточка
С. Тейтур Тордарсон
23'
18'
Желтая карточка
Т. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Томас Сантос
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
25
Мальте Кийлерих
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
19
Лубамбо Мусонда
ЦФ
Силькеборг
1
Аске Андресен
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
5
Лукас Вагнер
ЦФ
15
Давид Крузе
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
4-4-2
1
Ларсен
4
Энгель
3
Сальквист
3
Феликс
22
Сонне
23
Тордарсон
19
Клинге
7
Куск
6
Бринк
10
Тенгстедт
9
Хелениус
3-2-5
1
29
Сантос
29
Гомес
3
Йенсен
11
Опондо
11
Сигурдарсон
25
Кийлерих
19
Мусонда
24
Макиенок
8
18
Якобсен
1
Ларсен
1
Андресен
1
Андресен
1
Ларсен
23
Тордарсон
23
Гояни
23
Гояни
23
Тордарсон
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
24
Макиенок
5
Вагнер
5
Вагнер
24
Макиенок
8
15
Крузе
15
Крузе
8
Остались в запасе
Силькеборг
Хорсенс
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Остались в запасе
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Силькеборг - Хорсенс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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Силькеборг
Хорсенс
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2022.09.08 21:50
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
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2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
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2017.01.29 19:51
28
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