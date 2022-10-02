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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Гиресунспор
Аланьяспор - Гиресунспор: обзор матча 02 октября 2022
Аланьяспор
02.10.2022, воскресенье, 14:30
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Гиресунспор
81'
Ю. Балковец
64'
Г. Саглам (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Гиресунспор
86'
Замена
О. Джаглаян
️️️️
Г. Саглам
ГОЛ! 1:1!
Ю. Балковец
Пас отдал
Л. Фер
81'
79'
Желтая карточка
А. Перес
Желтая карточка
Ф. Аксой
79'
Желтая карточка
Л. Фер
72'
72'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Б. Сайнс
Замена
В. Эдуарду
️️️️
И. Думбия
71'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Саглам
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
П. Перейра
62'
61'
Замена
Б. Кувас
️️️️
Р. Байич
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
У. Гюнеш
46'
Замена
Л. Фер
️️️️
У. Таргаллин
46'
Замена
О. Айдын
️️️️
Х. Рассул
33'
Желтая карточка
У. Гюнеш
29'
27'
Желтая карточка
Р. Ариас
Желтая карточка
У. Таргаллин
21'
4'
Красная карточка
Сержио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
25
Алексис Перес
ЦЗ
42
Рамон Ариас
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
14
Роберт Мехия
ОП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Рунарссон
23
Байир
29
Балковец
5
Рассул
20
Аксой
8
Думбия
28
Таргаллин
20
Гюнеш
13
Перейра
7
Караджа
19
Хассан
4-1-3-1
23
Пири
77
Билазер
42
Ариас
3
Улудаг
25
Перес
5
Акпынар
70
Сержио
61
Саглам
17
Сайнс
11
Байич
28
Таргаллин
8
Фер
8
Фер
28
Таргаллин
13
Перейра
10
Бекироглу
10
Бекироглу
13
Перейра
5
Рассул
70
Айдын
70
Айдын
5
Рассул
20
Гюнеш
21
Кандеяш
21
Кандеяш
20
Гюнеш
8
Думбия
9
Эдуарду
9
Эдуарду
8
Думбия
14
Мехия
14
Мехия
17
Сайнс
19
Берисбек
19
Берисбек
17
Сайнс
11
Байич
10
Кувас
10
Кувас
11
Байич
61
Саглам
17
Джаглаян
17
Джаглаян
61
Саглам
Остались в запасе
Аланьяспор
Гиресунспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
18
Вукан Савичевич
ЦП
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
18
Вукан Савичевич
ЦП
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Аланьяспор - Гиресунспор
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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