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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Уотфорд
Сток Сити - Уотфорд: обзор матча 02 октября 2022
Сток Сити
02.10.2022, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 4
Завершен
Уотфорд
12'
И. Сарр
64'
К. Сема
78'
К. Дэвис
84'
В. Байо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Уотфорд
87'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
К. Дэвис
87'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
К. Сема
84'
ГОЛ! 0:4!
В. Байо
Пас отдал
И. Луза
81'
Замена
В. Байо
️️️️
И. Сарр
78'
ГОЛ! 0:3!
К. Дэвис
Пас отдал
И. Сарр
Замена
Г. Кларк
️️️️
Д. Стерлинг
77'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Гэйл
72'
69'
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
64'
ГОЛ! 0:2!
К. Сема
59'
Замена
И. Луза
️️️️
Я. Асприлья
Желтая карточка
Л. Делап
52'
48'
Желтая карточка
Я. Асприлья
32'
Желтая карточка
Д. Бахман
Желтая карточка
Т. Фосу
14'
12'
ГОЛ! 0:1!
И. Сарр
Пас отдал
А. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
29
Джош Лорент
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
26
Имран Луза
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
4-3-1-2
39
Барсик
16
Уилмот
3
Фокс
21
Стерлинг
44
Флинт
29
Лорент
12
Смоллбоун
8
Бэйкер
24
Фосу
19
Делап
34
Гэйл
4-1-2-2-1
26
Бахман
2
Гаспар
22
Сьерральта
27
Кабаселе
11
Камара
39
Кайембе
8
Чодури
12
Сема
7
Сарр
22
Асприлья
9
Дэвис
21
Стерлинг
4
Кларк
4
Кларк
21
Стерлинг
34
Гэйл
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
34
Гэйл
22
Асприлья
26
Луза
26
Луза
22
Асприлья
9
Дэвис
32
Гослинг
32
Гослинг
9
Дэвис
12
Сема
15
Унгбо
15
Унгбо
12
Сема
7
Сарр
15
Байо
15
Байо
7
Сарр
Остались в запасе
Сток Сити
Уотфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Сток Сити - Уотфорд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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