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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Остин
Ванкувер Уайткепс - Остин: обзор матча 02 октября 2022
Ванкувер Уайткепс
02.10.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 46 тур
2 : 0
Завершен
Остин
7'
Р. Галд
62'
Л. Каваллини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Остин
90'
+7
Желтая карточка
Х. Касканте
Желтая карточка
Т. Блэкмон
90'
+7
90'
+1
Желтая карточка
F. Martins
Желтая карточка
Л. Каваллини
90'
+1
86'
Замена
Р. Редес
️️️️
Д. Перейра
Замена
Л. Овусу
️️️️
Р. Тейберт
85'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Р. Галд
85'
73'
Замена
F. Martins
️️️️
А. Ринг
73'
Замена
М. Джитте
️️️️
М. Уррути
Замена
С. Берхальтер
️️️️
А. Кубас
65'
ГОЛ! 2:0!
Л. Каваллини
62'
59'
Замена
E. Finlay
️️️️
Э. Ригони
59'
Замена
N. Lima
️️️️
H. Jimenez
Замена
Л. Каваллини
️️️️
Б. Уайт
59'
57'
Желтая карточка
А. Ринг
18'
Желтая карточка
J. Romaña
ГОЛ! 1:0!
Р. Галд
Пас отдал
П. Вите
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
31
Расселл Тейберт
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
24
Леонард Овусу
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
8
Felipe Martins
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Родни Редес
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Хасал
2
Нервински
4
Веселинович
14
33
Блэкмон
20
Кубас
31
Тейберт
45
Вите
24
Грессель
24
Уайт
25
Галд
1-1-3-5
1
18
Касканте
4
Ринг
24
Ригони
17
Галлахер
9
Дриусси
37
Уррути
14
7
Перейра
77
Факундес
16
31
Тейберт
24
Овусу
24
Овусу
31
Тейберт
20
Кубас
6
Берхальтер
6
Берхальтер
20
Кубас
25
Галд
21
Рапозо
21
Рапозо
25
Галд
24
Уайт
9
Каваллини
9
Каваллини
24
Уайт
16
24
24
16
4
Ринг
8
8
4
Ринг
24
Ригони
13
13
24
Ригони
7
Перейра
17
Редес
17
Редес
7
Перейра
37
Уррути
2
Джитте
2
Джитте
37
Уррути
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Остин
55
Коди Кроппер
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Остин
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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